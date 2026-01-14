ترامب: نحتاج إلى غرينلاند لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي

قال الرئيس الأميركي ، إنّ " تحتاج إلى غرينلاند لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي".

وأكّد عبر منصة "تروث سوشيال"، أنّ "غرينلاند تُشكّل عنصراً حيويّاً في مشروع الذهبية الذي تعمل على بنائه".



وأضاف أنّ " يجب أن يتولى قيادة الجهود من أجل ضمان حصول الولايات المتحدة على غرينلاند"، وحذّر من أنه في حال عدم القيام بذلك، فإن أو قد تسعيان للسيطرة عليها، وهو أمر قال إنه لن يسمح في حدوثه. (روسيا اليوم)



