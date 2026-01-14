تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ماكرون: إنتهاك سيادة غرينلاند سيؤدي إلى تبعات غير مسبوقة

Lebanon 24
14-01-2026 | 07:57
A-
A+
Doc-P-1468481-639039995804557417.jpg
Doc-P-1468481-639039995804557417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن انتهاك سيادة غرينلاند سيؤدي إلى تبعات غير مسبوقة.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، شدد ماكرون على أن فرنسا لا تقلل من شأن تصريحات الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بشأن غرينلاند، محذرا من أن المساس بسيادة دولة أوروبية حليفة سيؤدي إلى تداعيات متسلسلة غير مسبوقة.

وأكد أن فرنسا تتابع التطورات بأكبر قدر من الاهتمام، وستتحرك في إطار تضامن كامل مع الدنمارك واحترام سيادتها. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب فنزويلا: تصريحات الرئيس الأميركي غير مسبوقة وتنتهك سيادتنا وسلامة أراضينا واستقلالنا السياسي
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تدين الهجوم الإسرائيلي على غزة وانتهاك السيادة السورية
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع كوريا الجنوبية: لا صحة لمزاعم انتهاك سيادة كوريا الشمالية بمسيّرتين
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان بشأن الأحداث في فنزويلا: انتهاك سيادة الدول والقوانين الدولية قد يخلق تعقيدات على المستوى العالمي
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفرنسي إيمانويل

الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

روسيا اليوم

إيمانويل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:28 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:28 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:53 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:39 | 2026-01-14
Lebanon24
12:00 | 2026-01-14
Lebanon24
11:52 | 2026-01-14
Lebanon24
11:36 | 2026-01-14
Lebanon24
11:24 | 2026-01-14
Lebanon24
11:21 | 2026-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24