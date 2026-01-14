ماكرون: إنتهاك سيادة غرينلاند سيؤدي إلى تبعات غير مسبوقة

حذر من أن انتهاك سيادة غرينلاند سيؤدي إلى تبعات غير مسبوقة.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، شدد ماكرون على لا تقلل من شأن تصريحات الرئيس الأميركيّ بشأن غرينلاند، محذرا من أن المساس بسيادة دولة أوروبية حليفة سيؤدي إلى تداعيات متسلسلة غير مسبوقة.



وأكد أن تتابع التطورات بأكبر قدر من الاهتمام، وستتحرك في إطار تضامن كامل مع الدنمارك واحترام سيادتها. (روسيا اليوم)