تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

منذ انتصار الثورة... إحتجاجات عمّت إيران هذه أبرزها

Lebanon 24
14-01-2026 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1468495-639040016278201672.png
Doc-P-1468495-639040016278201672.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "عربي 21"، أنّه منذ الثورة الإيرانية التي أطاحت بالشاه رضا بهلوي عام 1979، حدثت العديد من الموجات الاحتجاجية الكبيرة التي عرفتها إيران، رفضا لقضايا مختلفة.

ما بعد الثورة عام 1979

بعد أقل من أسبوعين على انتصار الثورة، خرجت آلاف النساء في طهران احتجاجا على قرار فرض الحجاب الإلزامي، وهو القرار ‏الذي جاء ضمن سلسلة إجراءات شملت حظر الكحول، والفصل بين الجنسين في المؤسسات التعليمية والأماكن العامة، وفرض قيود ‏على الموسيقى في وسائل الإعلام‎.‎

واجهت هذه الاحتجاجات تهديدات واعتداءات من مجموعات موالية للدولة، قبل أن يتحول الحجاب لاحقا إلى قانون إلزامي تُفرض ‏عقوبات على مخالفته. وأصبح هذا الملف أحد أبرز مصادر التوتر بين الدولة والمجتمع لعقود.

وخلال التسعينيات، لم تشهد البلاد سوى اضطرابات محدودة في بعض المدن، غالبا بسبب أزمات اقتصادية وارتفاع مفاجئ في ‏الأسعار‎.‎

احتجاجات التيار الإصلاحي

ثارت موجة احتجاجات واسعة، في عام 1999 بعد إغلاق صحيفة للتيار الإصلاحي، وكان أغلب المحتجين من طلبة الجامعات المؤيدين للرئيس محمد خاتمي وسياساته الإصلاحية.
وأدى اقتحام قوات التعبئة الباسيج، لمساكن الطلبة وتنفيذ حملات اعتقالات، وسقوط قتلى، إلى تفاقم الاحتجاجات، وخرج الآلاف في الشوارع.

لكن تلك الاحتجاجات أخمدت سريعا، رغم سقوط عدد من القتلى والمصابين جراءها.

احتجاجات الحركة الخضراء

عقب الانتخابات الرئاسية في حزيران 2009، والتي فاز بها محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية، خرج ملايين الإيرانيين إلى ‏الشوارع احتجاجا على النتائج التي اعتبروها مزورة‎.‎

تميّزت الاحتجاجات باتساع نطاقها ورفع المتظاهرون شعار "أين صوتي؟". لكن السلطات واجهتها بالقوة، مستخدمة ‏الهراوات والغاز المسيل للدموع ثم الرصاص الحي‎.‎

وشكل مقتل الشابة ندى آغا سلطان، برصاصة مباشرة، أمام الكاميرات، حالة أشبه بانفجار برميل بارود، رغم نفي السلطات مسؤوليتها عن مقلتها، وجرى تقييد الاتصال بالإنترنت في حينه، وبعد عام واحد تراجعت الحركة الاحتجاجية، ووضعت قيادات الاحتجاجات وشخصيات سياسية كبيرة رهن الإقامة الجبرية.

احتجاجات متفرقة

وشهدت البلاد بين عامي 2011 و2012 احتجاجات تضامنية مع الربيع العربي، إضافة إلى إضرابات في بازار طهران بسبب انهيار ‏العملة. ومع وصول حسن روحاني إلى الرئاسة عام 2013، تراجعت الاحتجاجات نسبيا حتى عام 2017‌.‎

وفي أواخر 2017، اندلعت احتجاجات اقتصادية في مشهد، وسرعان ما امتدت إلى أكثر من 100 مدينة، وسط غضب شعبي من ‏تدهور المعيشة والبطالة والسياسات الإقليمية. وأسفرت هذه الاحتجاجات عن قتلى ومعتقلين، مع استمرار القيود على وسائل ‏التواصل‎.‎

لاحقا، شهدت البلاد احتجاجات قطاعية واسعة، شملت سائقي الشاحنات والمعلمين والمزارعين، إضافة إلى تظاهرات بسبب شح ‏المياه في عدة مناطق‎.‎

وتسببت الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود في تفجير احتجاجات واسعة النطاق، وردّت السلطات بقمع عنيف، ‏وفرضت انقطاعا شبه كامل للإنترنت، وبينما قدّرت منظمات حقوقية عدد القتلى بالمئات، تحدثت تقارير غير رسمية عن أرقام أعلى ‏بكثير‎.‎

مقتل مهسا أميني

وتسببت وفاة الفتاة مهسا أميني، في مقر احتجاز تابع لشرطة الأخلاق الإيرانية، في تفجير احتجاجات واسعة، في إيران قتل وأصيب فيها المئات من المحتجين.

وكانت الشابة أميني احتجزت من قبل شرطة الأخلاق، بسبب شكل حجابها، ونقلت إلى أحد المقرات، لكنها وبصورة مفاجئة تعرضت لانهيار، ورغم استقدام الإسعاف ومحاولة إنعاشها، لكنها فارقت الحياة.

وعلى مدار شهر كامل من الاحتجاجات، خرجت العديد من الشعارات ضد النظام الإيراني والقوانين في البلاد، ورفض فرض الحجاب في إيران، لكن الحركة لم تدم طويلا، بعد مواجهة حادة مع السلطات واعتقالات وإعدام عدد من المحتجين، مع تسجيل مقتل المئات من المتظاهرين. (عربي 21)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ احتجاجات عام
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: منذ أن هدد ترامب بالتدخل تحولت الاحتجاجات في إيران إلى أعمال عنف دموية لتبرير التدخل
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "هرانا": 203 قتيلاً منذ بدء الاحتجاجات في إيران
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري: حماية إنجازات الثورة وأمن إيران "خط أحمر"
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

الإيرانية

النساء في

الإيراني

بات على

الثورة

التيار

روحاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:28 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:28 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:53 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:39 | 2026-01-14
Lebanon24
12:00 | 2026-01-14
Lebanon24
11:52 | 2026-01-14
Lebanon24
11:36 | 2026-01-14
Lebanon24
11:24 | 2026-01-14
Lebanon24
11:21 | 2026-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24