عربي-دولي

رافعة بناء تسبّبت بكارثة... العشرات قُتِلُوا وأُصيبوا في الحادث المروّع

Lebanon 24
14-01-2026 | 08:34
قالت ‌وزارة الصحة التايلاندية إن قطارا خرج عن القضبان في شمال شرق البلاد، الأربعاء، بعد سقوط رافعة بناء على ‌اثنتين من عرباته، مما أسفر عن مقتل 31 ⁠شخصا على الأقل وإصابة 64 آخرين.


ووقع الحادث صباح اليوم في ‌منطقة سيكيو بإقليم ناكهون راتشاسيما على بعد 230 كيلومترا شمال شرقي بانكوك أثناء رحلة قطار قادمة من العاصمة متجهة إلى إقليم أوبون راتشاتاني.

وقال وزير النقل بيفات راتشاكيتبراكان إن 195 شخصا كانوا على متن القطار. وأضاف أنه أمر بإجراء تحقيق.
 
وكانت الرافعة تعمل في مشروع خط سكة ‍حديد ⁠فائق السرعة عندما انهارت واصطدمت بالقطار المار، ‍مما أدى إلى خروجه عن مساره واشتعال النيران فيه بسرعة. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
عربي-دولي

منوعات

وزارة الصحة التايلاندية

وزارة الصحة

صباح اليوم

سكاي نيوز

سكاي نيو

شمال شرق

القطار

ايلان

