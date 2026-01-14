رافعة بناء تسبّبت بكارثة... العشرات قُتِلُوا وأُصيبوا في الحادث المروّع

قالت ‌ إن قطارا خرج عن القضبان في البلاد، الأربعاء، بعد سقوط رافعة بناء على ‌اثنتين من عرباته، مما أسفر عن مقتل 31 ⁠شخصا على الأقل وإصابة 64 آخرين.





ووقع الحادث في ‌منطقة سيكيو بإقليم ناكهون راتشاسيما على بعد 230 كيلومترا شمال شرقي بانكوك أثناء رحلة قطار قادمة من العاصمة متجهة إلى إقليم أوبون راتشاتاني.



وقال وزير النقل بيفات راتشاكيتبراكان إن 195 شخصا كانوا على متن . وأضاف أنه أمر بإجراء تحقيق.

وكانت الرافعة تعمل في مشروع خط سكة ‍حديد ⁠فائق السرعة عندما انهارت واصطدمت بالقطار المار، ‍مما أدى إلى خروجه عن مساره واشتعال النيران فيه بسرعة. (سكاي نيوز عربية)