بشأن "الضربة على إيران"... ما الذي تخشاه الولايات المتّحدة؟

قال مصدر مُقرّب من الإدارة الأميركيّة لصحيفة " "، إنّ " يخشى من ردود فعل محتملة من في حال تفاقمت الأوضاع، بعد ضربة أميركية محتملة على ".



كما أشار إلى أن " سحبت طائرات وسفنا وأفرادا من منطقة إلى البحر الكاريبي قبل تنفيذ عملية ".



وأفاد المصدر بأن الإدارة الإميركيّة "لا تمتلك قوات كافية في المنطقة لشن ضربة واسعة النطاق دون التعرض لمخاطر انتقامية"، وأضاف: "اضطررنا إلى حرمان الأميركية من جزء كبير من قواتها لتوفير الدعم في فنزويلا". (روسيا اليوم)

