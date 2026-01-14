تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بشأن "الضربة على إيران"... ما الذي تخشاه الولايات المتّحدة؟
Lebanon 24
14-01-2026
|
09:39
photos
قال مصدر مُقرّب من الإدارة الأميركيّة لصحيفة "
واشنطن بوست
"، إنّ "
البنتاغون
يخشى من ردود فعل محتملة من
طهران
في حال تفاقمت الأوضاع، بعد ضربة أميركية محتملة على
إيران
".
كما أشار إلى أن "
الولايات المتحدة
سحبت طائرات وسفنا وأفرادا من منطقة
الشرق الأوسط
إلى البحر الكاريبي قبل تنفيذ عملية
فنزويلا
".
وأفاد المصدر بأن الإدارة الإميركيّة "لا تمتلك قوات كافية في المنطقة لشن ضربة واسعة النطاق دون التعرض لمخاطر انتقامية"، وأضاف: "اضطررنا إلى حرمان
القيادة المركزية
الأميركية من جزء كبير من قواتها لتوفير الدعم في فنزويلا". (روسيا اليوم)
