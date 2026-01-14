سباق الرئاسة في العراق... البرلمان يُعلن عن 15 مرشحاً

أعلن مجلس النواب عن أسماء 15 مرشحا لمنصب رئيس البلاد ممن استوفوا شروط الترشح.

وأشار بيان للمجلس إلى أنه من بين 44 شخصًا سجلتهم اللجنة مبدئيًا، بقي 15 مرشحًا في القائمة المختصرة.



ومن بين الذين يتعين عليهم اجتياز مرحلة الانتخابات في ، الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد، الذي قدم طلبه بنفسه، ووزير الخارجية الحالي حسين، المدعوم من الحزب الكردستاني.



وأضاف البيان: "من لم يظهر اسمه ضمن المرشحين المستوفين للشروط القانونية ممن تقدم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإعلان". (العربية)