عربي-دولي
في مطعم بسيط... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44
Lebanon 24
14-01-2026
|
10:39
احتفلت
كيت ميدلتون
بعيد ميلادها الرابع والأربعين بمساعدة والدتها كارول وشقيقتها بيبا، في مطعم "ذا فانغي كلوب" الفرنسي البسيط في بيركشاير.
ووصف المطعم
الملكة
المستقبلية بأنها "ساحرة للغاية، ولطيفة، ومشرقة في الواقع كما تتخيلونها تماماً".
وجاء في منشور على "
فيسبوك
": "بين الحين والآخر، يحدث شيء ما يُضفي جواً من الحماسة على المكان بأكمله، وقد شهد هذا الأسبوع حدثاً استثنائياً. يوم الجمعة الماضي، في مطعمنا الصغير في هانغرفورد، تشرّفنا باستقبال ضيفة مميزة للغاية". وصفها المطعم بأنها "كيت
ميدلتون
بيركشاير"، وأضاف أنه "لا توجد صور لنشرها"، لكنها "لحظة سحرية صغيرة لمطعمنا الصغير، ولن ننساها بسهولة".
وكل أطباق المطعم، والتي تشمل لحم البورغينيون، والسوفليه، والكريب، وأطباق الجبن واللحوم، تُباع بأقل من 30 دولاراً.
وبالحديث عن بيركشاير، فقد كانت المكان
الرئيسي
لتصوير فيديو عيد ميلاد
أميرة ويلز
الرابع والأربعين، والذي نُشر يوم الجمعة الماضي، حيث ظهرت فيه كيت وهي تستمتع بالطبيعة. (لها)
