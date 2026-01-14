طلب عاجل من السفارة الأميركيّة في السعوديّة إلى مواطنيها

حضّت السفارة الأميركية في موظفيها على توخي "مزيد من الحذر" وتجنب السفر غير الضروري الى اي منشآت عسكرية في المنطقة"، في أعقاب تهديدات بضرب ردا على قمع حركة احتجاجات واسعة.



وجاء في تنبيه أمني نشر على موقع السفارة الالكتروني: "في ضوء التوترات الإقليمية المستمرة، تنصح البعثة الأميركية في موظفيها بتوخي مزيد من الحذر والحد من السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة. ونوصي المواطنين في بالمثل".

