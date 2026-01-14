تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
12
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
3
o
زحلة
0
o
بعلبك
3
o
بشري
6
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
بعد أكثر من نصف قرن.. ناسا تستعد لعودة تاريخية إلى القمر
أعلنت
ناسا
أن أول مهمة مأهولة إلى القمر منذ عام 1972، "أرتميس 2"، ستنطلق في 6 شباط المقبل، ما يمهد الطريق لمهام مستقبلية تشمل الهبوط على سطح القمر وإقامة وجود طويل الأمد هناك.
وستحمل المهمة أربعة رواد فضاء هم: ريد وايزمان وفيكتور غلوفر وكريستينا كوتش من ناسا، بالإضافة إلى جيريمي هانسن من
وكالة الفضاء
الكندية، في رحلة حول القمر تستغرق عشرة أيام، دون الهبوط عليه.
وأوضحت ناسا أن نافذة الإطلاق الرسمية تمتد من 31 كانون الثاني إلى 14 شباط، مع تحديد تواريخ بديلة هي 7 و8 و10 و11 شباط، بالإضافة إلى تواريخ لاحقة في آذار ونيسان في حال تعذر الإطلاق في شباط. ويعتمد اختيار يوم الإطلاق على ديناميكيات المدار الدقيقة وأداء الصاروخ، والظروف الجوية في مركز كينيدي للفضاء بولاية
فلوريدا
.
وستنطلق المركبة الفضائية "أوريون" على متن صاروخ SLS القوي من كيب كانافيرال، وستدور حول الأرض عدة مرات لاختبار أنظمة دعم الحياة، قبل التوجه نحو القمر والتحليق بالقرب منه، مع استخدام
جاذبية
القمر للعودة بأمان إلى الأرض دون الحاجة لتشغيل محركات إضافية.
وتعد هذه المهمة اختبارا رئيسيا للصاروخ والمركبة الفضائية وأنظمتها، تمهيدا لهبوط "أرتميس 3" المقرر في 2027، والذي سيكون أول هبوط بشري على سطح القمر ضمن برنامج "أرتميس". (روسيا اليوم)
