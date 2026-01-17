تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اتهامات بالتزوير وقطع للإنترنت تشعل الأزمة السياسية في أوغندا

Lebanon 24
17-01-2026 | 05:01
A-
A+

Doc-P-1469814-639042482466568390.webp
Doc-P-1469814-639042482466568390.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفت الشرطة الأوغندية، اليوم، ما قاله حزب زعيم المعارضة بوبي واين عن أنّ جنودًا اعتقلوه، في وقت يقترب فيه الرئيس يوويري موسيفيني من الفوز بولاية جديدة بأغلبية ساحقة.

وقال حزب منصة الوحدة الوطنية الذي يتزعمه واين مساء أمس الجمعة إن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش هبطت في مجمعه في كمبالا و"تم اقتياده بالقوة إلى جهة مجهولة"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال متحدث باسم الشرطة الوطنية في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إنّ "واين في منزله وبوسعه التنقل بحرية". 

وأضاف: "أنه ليس رهن الاعتقال". ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من واين أو ممثلي حزبه.

ويقول واين إن انتخابات يوم الخميس، التي أجريت في ظل قطع للإنترنت، شهدت عمليات تزوير واسعة، ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.

وقال حزبه يوم الخميس إنه وُضع قيد إقامة جبرية فعلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل خارج المشاورات… لجنة غزة تشعل الأزمة
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة فضّة عالمية؟ شحنات ضخمة من الصين إلى لندن تُشعل السوق
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تنخفض بأكثر من 1% في أعقاب الأزمة السياسية في فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مقطع لنسوية ضد خامنئي يشعل منصات التواصل
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرطة الوطنية

الوحدة الوطنية

مؤتمر صحفي

المعارضة

رويترز

إنترنت

أنصار

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:33 | 2026-01-17
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
15:03 | 2026-01-17
Lebanon24
15:00 | 2026-01-17
Lebanon24
14:16 | 2026-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24