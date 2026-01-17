اتهامات بالتزوير وقطع للإنترنت تشعل الأزمة السياسية في أوغندا

نفت الشرطة الأوغندية، اليوم، ما قاله حزب زعيم بوبي واين عن أنّ جنودًا اعتقلوه، في وقت يقترب فيه الرئيس يوويري موسيفيني من الفوز بولاية جديدة بأغلبية ساحقة.



وقال حزب منصة الذي يتزعمه واين مساء أمس الجمعة إن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش هبطت في مجمعه في كمبالا و"تم اقتياده بالقوة إلى جهة مجهولة"، بحسب ما نقلته وكالة " ".



وقال متحدث باسم في بثه التلفزيون إنّ "واين في منزله وبوسعه التنقل بحرية".



وأضاف: "أنه ليس رهن الاعتقال". ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من واين أو ممثلي حزبه.



ويقول واين إن انتخابات يوم الخميس، التي أجريت في ظل قطع للإنترنت، شهدت عمليات تزوير واسعة، ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.



وقال حزبه يوم الخميس إنه وُضع قيد إقامة جبرية فعلية.



