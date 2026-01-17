تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

السيسي يثمّن رسالة ترامب ويؤكد موقف مصر من سدّ النهضة والأمن المائي

Lebanon 24
17-01-2026 | 05:33
A-
A+
Doc-P-1469829-639042506091783345.webp
Doc-P-1469829-639042506091783345.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، بأنه بعث برسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب شدّد فيها على موقف مصر ومخاوفها المرتبطة بالأمن المائي، مؤكداً دعم القاهرة لجهود ترامب، والتطلع إلى استمرار العمل والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يعزّز الاستقرار والسلام في المنطقة.


وأضاف السيسي، في تدوينة نشرها على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه ثمن الرسالة التي تلقاها من ترامب، مشيرا إلى أنها تضمنت تقديرا للدور الذي تلعبه مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، واهتماما خاصا بقضية نهر النيل، التي وصفها بأنها شريان الحياة للشعب المصري وأحد ثوابت الأمن القومي.


وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، استنادا إلى مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون الإضرار بأي طرف.


وأضاف الرئيس المصري أنه وجه خطابا إلى الرئيس الأميركي تضمّن الشكر والتقدير، إلى جانب تأكيد الموقف المصري وشواغله المرتبطة بالأمن المائي، فضلًا عن التأكيد على دعم مصر لجهود الرئيس ترامب، والتطلع إلى مواصلة العمل والتنسيق عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم الاستقرار والسلام في المنطقة.


والجمعة، بعث ترامب برسالة إلى السيسي، يؤكد فيها استعداده لاستئناف وساطة الولايات المتحدة بين مصر وإثيوبيا بهدف التوصل إلى حل نهائي لأزمة سد النهضة. (سكاي نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيسي يقول إنه وجّه رسالة إلى ترامب يؤكد فيها موقف القاهرة ومخاوفها المتعلقة بأمن المياه في مصر
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي يشدد: الأمن المائي قضية وجودية والأمن القومي مرتبط بالسودان
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: الأمن المائي قضية وجودية بالنسبة لمصر
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سد النهضة تحت المجهر.. مصر تتهم إثيوبيا بالعشوائية
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

مواقع التواصل الاجتماعي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأمن القومي

عبد الفتاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:33 | 2026-01-17
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
15:03 | 2026-01-17
Lebanon24
15:00 | 2026-01-17
Lebanon24
14:16 | 2026-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24