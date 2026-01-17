تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
السيسي يثمّن رسالة ترامب ويؤكد موقف مصر من سدّ النهضة والأمن المائي
Lebanon 24
17-01-2026
|
05:33
photos
أفاد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، السبت، بأنه بعث برسالة إلى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
شدّد فيها على موقف مصر ومخاوفها المرتبطة بالأمن المائي، مؤكداً دعم
القاهرة
لجهود
ترامب
، والتطلع إلى استمرار العمل والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يعزّز الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأضاف
السيسي
، في تدوينة نشرها على حساباته الرسمية على
مواقع التواصل الاجتماعي
، أنه ثمن الرسالة التي تلقاها من ترامب، مشيرا إلى أنها تضمنت تقديرا للدور الذي تلعبه مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، واهتماما خاصا بقضية نهر النيل، التي وصفها بأنها شريان الحياة للشعب المصري وأحد ثوابت
الأمن القومي
.
وأكد
الرئيس المصري
حرص بلاده على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، استنادا إلى مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون الإضرار بأي طرف.
وأضاف الرئيس المصري أنه وجه خطابا إلى الرئيس الأميركي تضمّن الشكر والتقدير، إلى جانب تأكيد الموقف المصري وشواغله المرتبطة بالأمن المائي، فضلًا عن التأكيد على دعم مصر لجهود الرئيس ترامب، والتطلع إلى مواصلة العمل والتنسيق عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم الاستقرار والسلام في المنطقة.
والجمعة، بعث ترامب برسالة إلى السيسي، يؤكد فيها استعداده لاستئناف وساطة
الولايات المتحدة
بين مصر وإثيوبيا بهدف التوصل إلى حل نهائي لأزمة سد النهضة. (سكاي نيوز)
