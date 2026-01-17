السيسي يثمّن رسالة ترامب ويؤكد موقف مصر من سدّ النهضة والأمن المائي

أفاد ، السبت، بأنه بعث برسالة إلى الرئيس الأميركي شدّد فيها على موقف مصر ومخاوفها المرتبطة بالأمن المائي، مؤكداً دعم لجهود ، والتطلع إلى استمرار العمل والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يعزّز الاستقرار والسلام في المنطقة.





وأضاف ، في تدوينة نشرها على حساباته الرسمية على ، أنه ثمن الرسالة التي تلقاها من ترامب، مشيرا إلى أنها تضمنت تقديرا للدور الذي تلعبه مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، واهتماما خاصا بقضية نهر النيل، التي وصفها بأنها شريان الحياة للشعب المصري وأحد ثوابت .





وأكد حرص بلاده على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، استنادا إلى مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون الإضرار بأي طرف.





وأضاف الرئيس المصري أنه وجه خطابا إلى الرئيس الأميركي تضمّن الشكر والتقدير، إلى جانب تأكيد الموقف المصري وشواغله المرتبطة بالأمن المائي، فضلًا عن التأكيد على دعم مصر لجهود الرئيس ترامب، والتطلع إلى مواصلة العمل والتنسيق عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم الاستقرار والسلام في المنطقة.





والجمعة، بعث ترامب برسالة إلى السيسي، يؤكد فيها استعداده لاستئناف وساطة بين مصر وإثيوبيا بهدف التوصل إلى حل نهائي لأزمة سد النهضة. (سكاي نيوز)



