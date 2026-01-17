الجيش السوري يعلن غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة

أعلنت هيئة العمليات في أن منطقة غرب الفرات أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، داعية المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع وفلول النظام السابق، وذلك بعد استهداف دورية للجيش أثناء تنفيذ اتفاق برعاية دولية.





وأوضحت الهيئة لوكالة الأنباء (سانا) أن قوات الجيش سيطرت بالكامل على مدينتي دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي، وبدأت التقدم نحو بلدة دبسي عفنان غرب الفرات، مؤكدة استمرار العمليات لتأمين المنطقة.





كما سيطر الجيش على 34 قرية وبلدة في ريف حلب الشرقي، بالإضافة إلى مطار العسكري، فيما عرضت سانا مشاهد لدخول القوات إلى المدن والبلدات المذكورة، مشيرة إلى ترك ذخائر في محيط بعد انسحاب قوات . (سكاي نيوز)

