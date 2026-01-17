تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الجيش السوري يعلن غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة
Lebanon 24
17-01-2026
|
05:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت هيئة العمليات في
الجيش السوري
أن منطقة غرب الفرات أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، داعية المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع
حزب العمال الكردستاني
وفلول النظام السابق، وذلك بعد استهداف دورية للجيش أثناء تنفيذ اتفاق برعاية دولية.
وأوضحت الهيئة لوكالة الأنباء
السورية
(سانا) أن قوات الجيش سيطرت بالكامل على مدينتي دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي، وبدأت التقدم نحو بلدة دبسي عفنان غرب الفرات، مؤكدة استمرار العمليات لتأمين المنطقة.
كما سيطر الجيش على 34 قرية وبلدة في ريف حلب الشرقي، بالإضافة إلى مطار
الجراح
العسكري، فيما عرضت سانا مشاهد لدخول القوات إلى المدن والبلدات المذكورة، مشيرة إلى ترك ذخائر في محيط
المطار
بعد انسحاب قوات
سوريا
الديمقراطية
. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة عمليات الجيش السوري: نعلن منطقة غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة
Lebanon 24
هيئة عمليات الجيش السوري: نعلن منطقة غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة
17/01/2026 22:50:37
17/01/2026 22:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عشائر محافظة دير الزور: نطالب الجيش السوري بدخول مناطق الجزيرة السورية شرق الفرات
Lebanon 24
عشائر محافظة دير الزور: نطالب الجيش السوري بدخول مناطق الجزيرة السورية شرق الفرات
17/01/2026 22:50:37
17/01/2026 22:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة العمليات في الجيش السوري: قوات الجيش بدأت بالدخول إلى منطقة غرب الفرات من مدينة دير حافر
Lebanon 24
هيئة العمليات في الجيش السوري: قوات الجيش بدأت بالدخول إلى منطقة غرب الفرات من مدينة دير حافر
17/01/2026 22:50:37
17/01/2026 22:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"سانا": الجيش السوري يطلب من المدنيين في منطقة غرب الفرات الابتعاد عن مواقع مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" وفلول النظام السابق على الفور
Lebanon 24
"سانا": الجيش السوري يطلب من المدنيين في منطقة غرب الفرات الابتعاد عن مواقع مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" وفلول النظام السابق على الفور
17/01/2026 22:50:37
17/01/2026 22:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب العمال الكردستاني
وكالة الأنباء
الجيش السوري
الديمقراطية
الديمقراطي
سكاي نيوز
ديمقراطي
السورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
اعتقالات وتحقيقات… طهران تكشف خيوط شبكة أمنية
Lebanon 24
اعتقالات وتحقيقات… طهران تكشف خيوط شبكة أمنية
15:33 | 2026-01-17
17/01/2026 03:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. كيف بعثر شاب إيراني حسابات ترامب بشن الحرب؟
Lebanon 24
بالفيديو.. كيف بعثر شاب إيراني حسابات ترامب بشن الحرب؟
15:23 | 2026-01-17
17/01/2026 03:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شرق الفرات… عقدة الثروة التي تتحكم بسوريا
Lebanon 24
شرق الفرات… عقدة الثروة التي تتحكم بسوريا
15:23 | 2026-01-17
17/01/2026 03:23:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى هذه الدول الأوروبية.. تصريح خطير من ترامب
Lebanon 24
إلى هذه الدول الأوروبية.. تصريح خطير من ترامب
15:03 | 2026-01-17
17/01/2026 03:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل نحو الاستقلال العسكري؟ نتنياهو يطرح تقليص المساعدات
Lebanon 24
إسرائيل نحو الاستقلال العسكري؟ نتنياهو يطرح تقليص المساعدات
15:00 | 2026-01-17
17/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمَن استفادوا من أرباح "صيرفة".. لا تتأخروا في تسديد الضريبة
Lebanon 24
لمَن استفادوا من أرباح "صيرفة".. لا تتأخروا في تسديد الضريبة
02:30 | 2026-01-17
17/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن تجدد العاصفة.. هذا ما قررته وزيرة التربية
Lebanon 24
بعد الحديث عن تجدد العاصفة.. هذا ما قررته وزيرة التربية
10:52 | 2026-01-17
17/01/2026 10:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توجّه سوري لاقفال الحدود مع لبنان؟
Lebanon 24
توجّه سوري لاقفال الحدود مع لبنان؟
23:28 | 2026-01-16
16/01/2026 11:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة لـ"داعش" في صيدا.. أوامر القتل تصدُر من روميه!
Lebanon 24
محكمة لـ"داعش" في صيدا.. أوامر القتل تصدُر من روميه!
04:00 | 2026-01-17
17/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
03:30 | 2026-01-17
17/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:33 | 2026-01-17
اعتقالات وتحقيقات… طهران تكشف خيوط شبكة أمنية
15:23 | 2026-01-17
بالفيديو.. كيف بعثر شاب إيراني حسابات ترامب بشن الحرب؟
15:23 | 2026-01-17
شرق الفرات… عقدة الثروة التي تتحكم بسوريا
15:03 | 2026-01-17
إلى هذه الدول الأوروبية.. تصريح خطير من ترامب
15:00 | 2026-01-17
إسرائيل نحو الاستقلال العسكري؟ نتنياهو يطرح تقليص المساعدات
14:16 | 2026-01-17
ازدواجية نتنياهو… اعتراض علني وتنسيق خلف الكواليس
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
17/01/2026 22:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
17/01/2026 22:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
17/01/2026 22:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24