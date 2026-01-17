تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خبير روسي يوضح خلفيات تصريحات ميدفيديف بشأن غرينلاند

Lebanon 24
17-01-2026 | 06:03
A-
A+

Doc-P-1469836-639042519397376294.webp
Doc-P-1469836-639042519397376294.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد سيرغي ماركوف، مستشار الرئيس الروسي سابقًا، أن تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف حول غرينلاند جاءت في سياق سياسي وإعلامي محسوب، وتهدف إلى توجيه رسائل متعددة للولايات المتحدة وأوروبا، مع إظهار أن موسكو تتابع بدقة أي نقاشات تتعلق بتغيير موازين القوى في القطب الشمالي
وأضاف ماركوف في حوار لـ«إرم نيوز» أن روسيا لا تمتلك أي أساس قانوني للمطالبة بغرينلاند، إلا أن التصريحات تعكس رؤية استراتيجية أوسع تتعلق بأمن روسيا ومصالحها في مواجهة التوسع الغربي، خاصة في ظل تصاعد التنافس على الموارد والطاقة وطرق الملاحة الجديدة.
وأشار إلى أن موسكو تؤيد الحوار متعدد الأطراف في القطب الشمالي، لكنها تعتبر أن التصريحات الإعلامية أداة لإبراز الموقف وضمان احترام المصالح الروسية، لا بديلًا عن التفاوض، في وقت ترى فيه أن أوروبا والولايات المتحدة لم تراعيا مصالح روسيا خلال السنوات الأخيرة.

تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ميدفيديف حول غرينلاند جاءت في توقيت حساس مع تصريحات ترامب حول السيطرة على الجزيرة.. ما دلالات هذا التصريح؟
هناك بعدان رئيسان للتصريح، الأول إعلامي واستراتيجي، يقدم دعمًا ضمنيًا لترامب ويعكس تفهم روسيا لرغبته في غرينلاند، خاصة في سياق حسابات داخلية أمريكية مرتبطة بالانتخابات.

والبعد الثاني هو سياسي، حيث استخدم ميدفيديف أسلوبًا راديكاليًا مع فكاهة سوداء، ما يجعل التصريحات شخصية أكثر من كونها رسمية، ورغم ذلك، فهي ترسل رسالة واضحة بأن روسيا تراقب النقاشات الأمريكية حول الجزيرة وتتابع أي تحركات قد تمس ميزان القوى في القطب الشمالي. 

ما الأساس القانوني أو التاريخي الذي تستند إليه روسيا في هذه التصريحات، خاصة أن غرينلاند تحت السيادة الدنماركية منذ قرون؟
من الناحية القانونية، لا تملك روسيا أي أساس مباشر للمطالبة بغرينلاند، ولكن التصريحات تُفهم في إطار استراتيجي بحت، هدفه التأكيد على أن موسكو تراقب التحركات الغربية في القطب الشمالي.

كما تعكس هذه التصريحات رؤية روسية تعتبر أن أي تغيير في السيطرة على الجزر الاستراتيجية قد يؤثر على التوازن الأمني، خاصة أن الجدل الغربي حول مخاطر سيطرة روسيا أو الصين على غرينلاند يُستَخدم بدوره لدعم السرديات الاستراتيجية في الصراع على النفوذ بالمنطقة. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بارو: يجب أخذ تصريحات الرئيس الأميركي بشأن غرينلاند على محمل الجد
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث أميركا إلى غرينلاند: يمكن إبرام اتفاق بشأن غرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تصريحات ترامب... كندا تعزز تواجدها في غرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: تابعنا تصريحات الرئيس الأميركي حول "غرينلاند" وسندعم الدنمارك
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

مجلس الأمن

نائب رئيس

الجزيرة

الشمالي

أوروبا

الغربي

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:33 | 2026-01-17
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
15:03 | 2026-01-17
Lebanon24
15:00 | 2026-01-17
Lebanon24
14:16 | 2026-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24