تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

القوات الروسية تعلن سيطرتها على بلدتين جديدتين وتعزز مواقعها شرق أوكرانيا

Lebanon 24
17-01-2026 | 06:14
A-
A+
Doc-P-1469846-639042537913095432.webp
Doc-P-1469846-639042537913095432.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

واصلت القوات الروسية تقدمها على محاور القتال في شرق أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع سيطرتها على بلدتين جديدتين في محافظتي دونيتسك وزابوريجيا، مؤكدة في الوقت نفسه تعزيز مواقعها على طول جميع خطوط الجبهة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، إن القوات التابعة لها سيطرت على بلدتي بريفولي وبريلوكي، التابعتين لدونيتسك وزابوريجيا.


وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة الجنوب بلدة بريفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".


وأضافت الوزارة في بيانها: "توغلت وحدات مجموعة الشرق في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة بريلوكي في مقاطعة زابوروجيه".


وبحسب الدفاع الروسية فقد سيطرت وحدات مجموعة قوات "الغرب" على مواقع وخطوط هامة، وتمكنت من دحر الأفراد وتدمير المعدات التابعة للقوات الأوكرانية، وذلك بالقرب من بلدات شيكوفكا، وتشيرنيششينا، وسمورودكوفكا، وكوفشاروفكا في مقاطعة خاركيف، وكراسني ليمان في دونيتسك.


 كما تمكنت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، من دحر تشكيلات تابعة للواء الهجوم الجبلي ولواء الدفاع الساحلي التابعين للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدات نوفوياكوفليفكا، وماغدالينيفكا، وفيسيليانكا في مقاطعة زابوريجيا، وأنتونيفكا في مقاطعة خيرسون.


ووفقا لبيان الدفاع الروسية، نفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، ومصانع التجميع، ومواقع التخزين، ومواقع تجهيز الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومواقع إطلاقها، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقت للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 167 منطقة.


كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي 6 صواريخ هيمارس أميركية الصنع، وصاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز نبتون، و214 طائرة مسيرة. (سكاي نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة في زابوروجيه
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:51:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة هرابوفسكه شرقي أوكرانيا (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:51:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة "راديسنه" في دنيبروبتروفسك شرقي أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:51:05 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:51:05 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

الأوكرانية

سكاي نيوز

جمهورية

الجبهة

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:33 | 2026-01-17
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
15:03 | 2026-01-17
Lebanon24
15:00 | 2026-01-17
Lebanon24
14:16 | 2026-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24