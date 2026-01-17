القوات الروسية تعلن سيطرتها على بلدتين جديدتين وتعزز مواقعها شرق أوكرانيا

واصلت القوات الروسية تقدمها على محاور القتال في شرق ، حيث أعلنت سيطرتها على بلدتين جديدتين في محافظتي دونيتسك وزابوريجيا، مؤكدة في الوقت نفسه تعزيز مواقعها على طول جميع خطوط .

وقالت في بيان، اليوم السبت، إن القوات التابعة لها سيطرت على بلدتي بريفولي وبريلوكي، التابعتين لدونيتسك وزابوريجيا.وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة الجنوب بلدة بريفولي في دونيتسك الشعبية".وأضافت الوزارة في بيانها: "توغلت وحدات مجموعة الشرق في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة بريلوكي في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب الدفاع الروسية فقد سيطرت وحدات مجموعة قوات "الغرب" على مواقع وخطوط هامة، وتمكنت من دحر الأفراد وتدمير المعدات التابعة للقوات ، وذلك بالقرب من بلدات شيكوفكا، وتشيرنيششينا، وسمورودكوفكا، وكوفشاروفكا في مقاطعة خاركيف، وكراسني ليمان في دونيتسك.كما تمكنت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، من دحر تشكيلات تابعة للواء الهجوم الجبلي ولواء الدفاع الساحلي التابعين للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدات نوفوياكوفليفكا، وماغدالينيفكا، وفيسيليانكا في مقاطعة زابوريجيا، وأنتونيفكا في مقاطعة خيرسون.ووفقا لبيان الدفاع الروسية، نفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، ومصانع التجميع، ومواقع التخزين، ومواقع تجهيز الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومواقع إطلاقها، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقت للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 167 منطقة.كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي 6 صواريخ هيمارس أميركية الصنع، وصاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز نبتون، و214 طائرة مسيرة. (سكاي نيوز)