تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا
Lebanon 24
17-01-2026
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
توغلت قوة تابعة للجيش
الإسرائيلي
اليوم السبت قوامها 20 جنديا معززين بالمركبات في منطقة حوض اليرموك بالريف
الغربي
لمحافظة
درعا
جنوبي
سوريا
.
وأوضح رئيس بلدية قريتي عابدين ومعرية، موفق محمود، لوكالة "
سانا
": "إن قوة احتلال مؤلفة من 20 جنديا وثلاث سيارات هاي لوكس وسيارة جيب عسكرية، تمركزت في المنطقة الواقعة بين القريتين بين الساعة السادسة والثامنة والنصف صباحا، ثم انسحبت".
ويأتي هذا التوغل بعد
يوم واحد
من توغل إسرائيلي آخر في قريتي عين الزيوان وسويسة
بريف
القنيطرة
الجنوبي.
وأكدت وكالة "سانا" أن
إسرائيل
"تواصل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة الجنوبي في سوريا
Lebanon 24
توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة الجنوبي في سوريا
17/01/2026 22:51:12
17/01/2026 22:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد... توغّل إسرائيليّ في ريف القنيطرة الجنوبي
Lebanon 24
من جديد... توغّل إسرائيليّ في ريف القنيطرة الجنوبي
17/01/2026 22:51:12
17/01/2026 22:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
Lebanon 24
توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
17/01/2026 22:51:12
17/01/2026 22:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: قوة إسرائيلية توغّلت في حوض اليرموك في ريف درعا
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: قوة إسرائيلية توغّلت في حوض اليرموك في ريف درعا
17/01/2026 22:51:12
17/01/2026 22:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم واحد
القنيطرة
إسرائيل
الغربي
سوريا
بالمر
ريتين
تابع
قد يعجبك أيضاً
اعتقالات وتحقيقات… طهران تكشف خيوط شبكة أمنية
Lebanon 24
اعتقالات وتحقيقات… طهران تكشف خيوط شبكة أمنية
15:33 | 2026-01-17
17/01/2026 03:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. كيف بعثر شاب إيراني حسابات ترامب بشن الحرب؟
Lebanon 24
بالفيديو.. كيف بعثر شاب إيراني حسابات ترامب بشن الحرب؟
15:23 | 2026-01-17
17/01/2026 03:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شرق الفرات… عقدة الثروة التي تتحكم بسوريا
Lebanon 24
شرق الفرات… عقدة الثروة التي تتحكم بسوريا
15:23 | 2026-01-17
17/01/2026 03:23:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى هذه الدول الأوروبية.. تصريح خطير من ترامب
Lebanon 24
إلى هذه الدول الأوروبية.. تصريح خطير من ترامب
15:03 | 2026-01-17
17/01/2026 03:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل نحو الاستقلال العسكري؟ نتنياهو يطرح تقليص المساعدات
Lebanon 24
إسرائيل نحو الاستقلال العسكري؟ نتنياهو يطرح تقليص المساعدات
15:00 | 2026-01-17
17/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمَن استفادوا من أرباح "صيرفة".. لا تتأخروا في تسديد الضريبة
Lebanon 24
لمَن استفادوا من أرباح "صيرفة".. لا تتأخروا في تسديد الضريبة
02:30 | 2026-01-17
17/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن تجدد العاصفة.. هذا ما قررته وزيرة التربية
Lebanon 24
بعد الحديث عن تجدد العاصفة.. هذا ما قررته وزيرة التربية
10:52 | 2026-01-17
17/01/2026 10:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توجّه سوري لاقفال الحدود مع لبنان؟
Lebanon 24
توجّه سوري لاقفال الحدود مع لبنان؟
23:28 | 2026-01-16
16/01/2026 11:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة لـ"داعش" في صيدا.. أوامر القتل تصدُر من روميه!
Lebanon 24
محكمة لـ"داعش" في صيدا.. أوامر القتل تصدُر من روميه!
04:00 | 2026-01-17
17/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
03:30 | 2026-01-17
17/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:33 | 2026-01-17
اعتقالات وتحقيقات… طهران تكشف خيوط شبكة أمنية
15:23 | 2026-01-17
بالفيديو.. كيف بعثر شاب إيراني حسابات ترامب بشن الحرب؟
15:23 | 2026-01-17
شرق الفرات… عقدة الثروة التي تتحكم بسوريا
15:03 | 2026-01-17
إلى هذه الدول الأوروبية.. تصريح خطير من ترامب
15:00 | 2026-01-17
إسرائيل نحو الاستقلال العسكري؟ نتنياهو يطرح تقليص المساعدات
14:16 | 2026-01-17
ازدواجية نتنياهو… اعتراض علني وتنسيق خلف الكواليس
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
17/01/2026 22:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
17/01/2026 22:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
17/01/2026 22:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24