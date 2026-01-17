توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا

توغلت قوة تابعة للجيش اليوم السبت قوامها 20 جنديا معززين بالمركبات في منطقة حوض اليرموك بالريف لمحافظة جنوبي .



وأوضح رئيس بلدية قريتي عابدين ومعرية، موفق محمود، لوكالة " ": "إن قوة احتلال مؤلفة من 20 جنديا وثلاث سيارات هاي لوكس وسيارة جيب عسكرية، تمركزت في المنطقة الواقعة بين القريتين بين الساعة السادسة والثامنة والنصف صباحا، ثم انسحبت".



ويأتي هذا التوغل بعد من توغل إسرائيلي آخر في قريتي عين الزيوان وسويسة الجنوبي.



وأكدت وكالة "سانا" أن "تواصل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين".





Advertisement