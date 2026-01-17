تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيران في "عزلة".. انتشار عسكري وأمني شامل في جميع المدن لقمع الاحتجاجات!

Lebanon 24
17-01-2026 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1469850-639042545885081740.jpeg
Doc-P-1469850-639042545885081740.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت تقارير استخبارية حديثة من داخل إيران بأن قوات الجيش والحرس الثوري تم نشرها في جميع المحافظات، في ظل عزلة شبه كاملة تعيشها البلاد بعد انقطاع خدمات الإنترنت لأكثر من أسبوع.


وجاءت هذه التحركات العسكرية الواسعة بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية الدامية التي اندلعت منذ أواخر كانون الأول 2025، ولا تزال مستمرة رغم محاولات النظام احتوائها.


وأظهرت التقارير، المتداولة على نطاق محدود بين بعض البعثات الدبلوماسية الغربية في الشرق الأوسط، استمرار الاحتجاجات في بعض المناطق، مع تصاعد المواجهات ليلاً، خصوصًا في الأحياء الشعبية، بما يتناقض مع تصريحات السلطات الإيرانية التي تؤكد انتهاء الاحتجاجات أو سيطرتها الكاملة عليها.


وساهم الحجب الشامل للإنترنت، الذي بدأ في 8 كانون الثاني 2026 وشمل نحو 98-99% من البنية التحتية الرقمية، إلى جانب قطع شبكات الهاتف وتشويش إشارات الأقمار الصناعية، بما فيها ستارلينك، ومصادرة أطباق الساتلايت، في منع انتشار الصور والفيديوهات من إيران، مخفيًا بذلك الحجم الحقيقي للقمع والخسائر البشرية.


وأبدت مصادر دبلوماسية غربية اطلعت على هذه التقارير الاستخبارية دهشتها من كمية المعلومات الواردة فيها، والتي كان من المستحيل معرفتها في ظل انقطاع خدمات الإنترنت التي فرضتها السلطات الإيرانية.


وقالت المصادر في حديثها لـ"إرم نيوز" إن المعلومات التي تضمنتها التقارير أظهرت قيام السلطات الإيرانية بنشر قوات في المناطق الحدودية، خاصة في سيستان وبلوشستان، التي تقطنها غالبية سنية من البلوش والأكراد، بالإضافة لنشر وحدات عسكرية في المدن الكبرى.


وكانت "إرم نيوز" نشرت معلومات تؤكد وجود خطط يجري دراستها داخل الإدارة الأمريكية تشمل توجيه ضربات جوية ضد إيران والعمل على دعم سيطرة المعارضين للنظام الإيراني على مناطق حدودية مثل خوزستان وسيستان وبلوشستان والمناطق ذات الأغلبية الكردية، لإنشاء "مناطق متمردة" خارج سيطرة طهران.


وأفادت المصادر الدبلوماسية أن التقارير الاستخبارية كشفت عن اعتقال آلاف المتظاهرين، وتنفيذ إعدامات ميدانية، ومحاكمات صورية سريعة، في أكبر موجة قمع تشهدها إيران منذ احتجاجات 2019 و2022-2023.


كما نشرت السلطات الإيرانية مدافع رشاشة في الساحات الرئيسة لمدن مثل طهران، وتبريز، وشيراز، ومشهد، وأصفهان، ردًّا على سقوط بعض قواعد قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري في محافظات همدان، وفارس، وخوزستان، حيث سيطر المتظاهرون على بعض المقرات.


وأشارت التقارير إلى انخفاض معنويات القوات الأمنية، مع تسجيل انشقاقات في الحرس الثوري وانسحاب قوات من بعض المدن، رغم تأكيد قائد الحرس الثوري محمد باكبور على "الاستعداد الأقصى" للرد على أي اعتداءات أمريكية أو إسرائيلية.


وكانت الاحتجاجات قد بدأت كرد فعل على الانهيار الاقتصادي المتسارع، الذي شمل انهيار قيمة العملة، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، ونقص السلع الأساسية، قبل أن تتحول بسرعة إلى هتافات مناهضة للنظام ومطالب بإسقاطه. (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى إنهاء "القمع المروع" للاحتجاجات في إيران
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24
فون دير لاين: أوروبا تدعم احتجاجات إيران بالكامل وتدين "القمع العنيف"
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: مسؤولون أمريكيون يعتبرون أن أي عمل عسكري واسع ضد ⁧‫إيران‬⁩ قد يقوض الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قاعدة روسية على البحر الأحمر؟ "عرض سوداني" وأميركا تحذّر من "عزلة قاتلة"
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

قوات الأمن

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

إسرائيل

الأقصى

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:33 | 2026-01-17
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
15:03 | 2026-01-17
Lebanon24
15:00 | 2026-01-17
Lebanon24
14:16 | 2026-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24