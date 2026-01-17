تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

لحظة إنسانية لرئيس سابق في السجن.. حضور جنازة والده وسط قيود قضائية

Lebanon 24
17-01-2026 | 07:10
أفاد مصدر حكومي موريتاني، اليوم السبت، بسماح السلطات للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المسجون حاليًا بحضور الصلاة على والده ودفنه.

وأضاف المصدر أن السلطات ستوفر الظروف المناسبة للرئيس السابق من أجل تلقي التعازي من ذويه وأقاربه. 

وتوفي عبد العزيز ولد أعلي والد الرئيس السابق أمس الجمعة في مصحة خاصة إثر وعكة صحية ألمت به.

وحكم القضاء على الرئيس السابق بالسجن 15 عامًا بتهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع أثناء فترة حكمه. ويعد الحكم المشدد الصادر ضربة جديدة لولد عبد العزيز الموقوف منذ 24 كانون الثاني 2023، بعدما أمضى أشهرًا في الاحتجاز عام 2021، في عهد خلفه محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كان من أكثر المقربين منه. (ارم نيوز)
