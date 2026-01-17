لحظة إنسانية لرئيس سابق في السجن.. حضور جنازة والده وسط قيود قضائية

أفاد مصدر حكومي موريتاني، اليوم السبت، بسماح السلطات للرئيس السابق المسجون حاليًا بحضور الصلاة على والده ودفنه.



وأضاف المصدر أن السلطات ستوفر الظروف المناسبة للرئيس السابق من أجل تلقي التعازي من ذويه وأقاربه.



وتوفي ولد أعلي والد الرئيس السابق أمس الجمعة في مصحة خاصة إثر وعكة صحية ألمت به.



وحكم على الرئيس السابق بالسجن 15 عامًا بتهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع أثناء فترة حكمه. ويعد الحكم المشدد الصادر ضربة جديدة لولد عبد الموقوف منذ 24 كانون الثاني 2023، بعدما أمضى أشهرًا في الاحتجاز عام 2021، في عهد خلفه الذي كان من أكثر المقربين منه. (ارم نيوز)



