Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اجتماعات أمنية وسياسية مكثفة في أربيل حول الأوضاع السورية

Lebanon 24
17-01-2026 | 07:18
بعدما وصل قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي برفقة المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك اليوم السبت، إلى مدينة إربيل في إطار تحركات سياسية وأمنية متصلة بالملف السوري وتطوراته الأخيرة، أفاد مراسل "العربية/الحدث" ببدء الاجتماع.

وأضاف أن اللقاء بين عبدي وبراك في أربيل يجري بحضور الرئيس مسعود بارزاني.

كما أوضحت مصادر رسمية بأنه من المقرر أن يعقد الوفد الواصل إلى أربيل سلسلة لقاءات تتضمن اجتماعات منفردة فضلا عن اجتماع رسمي مع حكومة إقليم كردستان لبحث جملة من القضايا ذات الصلة بالشأن السوري والأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.

أتت هذه اللقاءات في وقت تشهد فيه الساحة السورية توترا متصاعدا في بعض المناطق الشمالية والشرقية وسط جهود دولية وأميركية مكثفة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات أوسع.

كذلك جاءت لمناقشة الاتفاقات والتفاهمات القائمة المتعلقة بقوات سوريا الديمقراطية ومستقبل الاستقرار في المنطقة. 

