وزير الدفاع السوري: حماية المدنيين أولوية والشعب السوري أمانة

على وقع التصعيد العسكري، أرسل السوري مرهف رسالة إلى رجال ، مشدداً عليهم أن يبقوا على .



وطلب أبو قصرة من الجنود الالتزام بالتعليمات، وأن يكونوا أوفياء لمسؤولياتهم في حماية المدنيين وصون ممتلكاتهم.



كما أكد عليهم في تغريدة عبر X، الحرص على عدم السماح بأي تجاوز أو إساءة بحق أي إنسان مهما كانت قوميته أو انتماؤه، خاتماً: "الشعب السوري بكل أطيافه أمانة".



وجاء في التغريدة: "إلى أبطال الجيش العربي السوري، كونوا كما عهدناكم نموذجاً في الانضباط والالتزام، منفذين للتعليمات والأوامر بدقة، أوفياء لمسؤوليتكم في حماية المدنيين وصون ممتلكاتهم، حريصين على عدم السماح بأي تجاوز أو إساءة بحق أي إنسان مهما كانت قوميته أو انتماؤه.. فالشعب السوري بكل أطيافه أمانة".



أتى ذلك بينما أعلن الجيش السوري السيطرة على حقل صفيان النفطي وعقدة الرصافة وحقل قرب الطبقة.





Advertisement