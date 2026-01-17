تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

انقطع الاتصال بها بشكل مفاجئ.. فقدان طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً!

Lebanon 24
17-01-2026 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1469943-639042690882647050.jpg
Doc-P-1469943-639042690882647050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد مسؤولون بأن فرق البحث والإنقاذ باشرت، اليوم السبت، تمشيط منطقة جبلية وعرة تضم تلالاً جيرية في مقاطعة سولاويزي الجنوبية بإندونيسيا، عقب فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 11 شخصاً أثناء اقترابها من المركز الإقليمي في ماكاسار.


وذكرت وزارة النقل أن الطائرة، وهي من طراز (ATR 42-500) ذات محرك توربيني وتُشغّلها شركة النقل الجوي الإندونيسية IAT، كانت في رحلة من يوجياكارتا بجزيرة جاوة إلى مطار السلطان حسن الدين الدولي في ماكاسار، عاصمة جنوب سولاويزي، قبل أن ينقطع الاتصال بها بشكل مفاجئ.


من جهتها، أكدت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية "باسارناس" فقدان الطائرة اليوم السبت في مقاطعة ماروس جنوب سولاويزي، مشيرة إلى أنها كانت تقل 11 شخصاً على متنها.


وقال إيدي براكوسو، مدير العمليات في باسارناس، إن "الطائرة كانت تقل 11 شخصًا، منهم 8 من أفراد الطاقم و3 ركاب. وكان آخر اتصال بالطائرة في تمام الساعة 1:17 ظهرًا بالتوقيت المحلي".

 وأكد براكوسو، استنادًا إلى البيانات التي قدمتها شركة AirNav Indonesia، أن آخر موقع للطائرة رُصد في منطقة ليانغ ليانغ في مقاطعة ماروس.


قال براكوسو إن مكتب البحث والإنقاذ في ماكاسار حشد فرق البحث فور تلقيه بلاغاً عن فقدان الطائرة من شركة طيران إيرناف إندونيسيا.


وأضاف أن الضباط الخمسة والعشرين المنتشرين في المكتب مُقسّمون إلى 3 مجموعات للبحث عن الطائرة المفقودة، المسجلة برقم PK-THT.

وقال: "الأفراد في طريقهم إلى آخر نقطة تم تحديدها في ليانغ ليانغ".

وأشار براكوسو إلى أن عملية البحث لا تزال جارية، وأن باسارناس ستواصل عملياتها بكثافة حتى يتم معرفة حالة الطائرة وركابها. (سكاي نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية التركي: انقطاع الاتصال مع طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام تركية: فقدان الإشارة اللاسلكية لطائرة خاصة يُعتقد أنها كانت تقل مسؤولا عسكريا ليبيا فوق العاصمة التركية أنقرة
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين: فقدان الاتصال بين مسلحي حماس المحاصرين داخل أنفاق رفح
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 11 عاماً على إختفائها... مُعاودة البحث عن طائرة كان على متنها 239 شخصاً
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

المركز الإقليمي

وزارة النقل

الإندونيسية

سكاي نيوز

إندونيسيا

من جهته

إيرنا

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:33 | 2026-01-17
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
15:03 | 2026-01-17
Lebanon24
15:00 | 2026-01-17
Lebanon24
14:16 | 2026-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24