انقطع الاتصال بها بشكل مفاجئ.. فقدان طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً!

أفاد مسؤولون بأن فرق البحث والإنقاذ باشرت، اليوم السبت، تمشيط منطقة جبلية وعرة تضم تلالاً جيرية في مقاطعة سولاويزي الجنوبية بإندونيسيا، عقب فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 11 شخصاً أثناء اقترابها من في ماكاسار.





وذكرت أن الطائرة، وهي من طراز (ATR 42-500) ذات محرك توربيني وتُشغّلها شركة النقل الجوي IAT، كانت في رحلة من يوجياكارتا بجزيرة جاوة إلى مطار السلطان حسن الدين الدولي في ماكاسار، عاصمة جنوب سولاويزي، قبل أن ينقطع الاتصال بها بشكل مفاجئ.





من جهتها، أكدت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية "باسارناس" فقدان الطائرة اليوم السبت في مقاطعة ماروس جنوب سولاويزي، مشيرة إلى أنها كانت تقل 11 شخصاً على متنها.





وقال إيدي براكوسو، مدير العمليات في باسارناس، إن "الطائرة كانت تقل 11 شخصًا، منهم 8 من أفراد الطاقم و3 ركاب. وكان آخر اتصال بالطائرة في تمام الساعة 1:17 ظهرًا بالتوقيت المحلي".



وأكد براكوسو، استنادًا إلى البيانات التي قدمتها شركة AirNav Indonesia، أن آخر موقع للطائرة رُصد في منطقة ليانغ ليانغ في مقاطعة ماروس.





قال براكوسو إن مكتب البحث والإنقاذ في ماكاسار حشد فرق البحث فور تلقيه بلاغاً عن فقدان الطائرة من شركة طيران إيرناف .





وأضاف أن الضباط الخمسة والعشرين المنتشرين في المكتب مُقسّمون إلى 3 مجموعات للبحث عن الطائرة المفقودة، المسجلة برقم PK-THT.



وقال: "الأفراد في طريقهم إلى آخر نقطة تم تحديدها في ليانغ ليانغ".



وأشار براكوسو إلى أن عملية البحث لا تزال جارية، وأن باسارناس ستواصل عملياتها بكثافة حتى يتم معرفة حالة الطائرة وركابها. (سكاي نيوز)

