"قيصر" يعود من الباب السوري… تحذير أميركي قبل فوات الأوان

قال السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، السبت، إنه سيعمل على إعادة تفعيل وتشديد قانون قيصر إذا أقدمت الحكومة الجديدة على أي عمل عسكري.



وأوضح غراهام، في منشور على منصة إكس، أن استخدام القوة ضد الأكراد السوريين وقوات من شأنه إحداث زعزعة واسعة للاستقرار في سوريا والمنطقة، معتبراً أن أي خطوة من هذا النوع ستكشف، برأيه، حقيقة طبيعة النظام الجديد في .



وفي السياق نفسه، كانت قد نقلت عن مسؤولين أميركيين كبار قلقهم من أن يؤدي هجوم سوري جديد ضد "قسد" إلى حملة أوسع تستهدف قوات مدعومة من ، بما يهدد استقرار البلاد ويعمّق الانقسام بين شريكين أمنيين رئيسيين لواشنطن في الحرب على تنظيم داعش.



وبحسب الصحيفة، قدّرت وكالات الاستخبارات الأميركية أن الرئيس السوري الجديد أحمد يخطط لعملية واسعة ومتعددة الجبهات، بدعم من الجيش ، تستهدف قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشرقي، مع احتمال تمددها عبر نهر الفرات إلى شمال شرق سوريا.



وتحذّر التقديرات من أن توسيع القتال إلى تلك المناطق، حيث تتمركز غالبية القوات الأميركية، قد يعرّض أمن السجون التي تضم مئات من عناصر "داعش" للخطر، إذ يخشى مسؤولون أميركيون من أن يضطر المقاتلون الأكراد المكلّفون بالحراسة إلى ترك مواقعهم، ما قد يفتح الباب أمام عمليات هروب جماعية.



وأكد مسؤولون في أنهم أبلغوا دمشق بنيتهم إعادة فرض عقوبات "قيصر" في حال مضت قدماً في أي هجوم واسع النطاق.

