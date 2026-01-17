إسرائيل خارج المشاورات… لجنة غزة تشعل الأزمة

اعترض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إعلان تشكيل اللجنة التنفيذية الخاصة بغزة، معتبراً أنه جرى من دون تنسيق مع ويتعارض مع سياستها، مشيراً إلى أن نتنياهو طلب من التواصل مع نظيره الأميركي لبحث الموضوع.



في المقابل، رأى رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث أن تشكيل اللجنة يشكّل شريان حياة للفلسطينيين وحلقة وصل أساسية بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح أن اللجنة تضم 15 شخصية فلسطينية مهنية معتدلة ذات خبرة تنموية وإنسانية، وستعمل ضمن "الخطة لإعمار غزة" المدعومة عربياً وإسلامياً وأوروبياً، مع تأمين موازنة تشغيلية لعامين من الدول المانحة.



وبحسب مصادر العربية، عقدت اللجنة اجتماعها الأول لبحث آليات العمل والملفات التنفيذية والتنسيق مع الوسطاء الدوليين تمهيداً لتسلّم مهام إدارة الشؤون المدنية والخدمات الأساسية في القطاع.



ويأتي ذلك فيما تستعد للإعلان عن تشكيل "مجلس السلام" الذي طرحه الرئيس الأميركي لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار ودعم إعادة الإعمار، وسط استمرار التوتر وتبادل الاتهامات بين حركة حماس وإسرائيل منذ سريان الهدنة في تشرين الأول الماضي.

