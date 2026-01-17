تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إسرائيل خارج المشاورات… لجنة غزة تشعل الأزمة

Lebanon 24
17-01-2026 | 12:40
اعترض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إعلان تشكيل اللجنة التنفيذية الخاصة بغزة، معتبراً أنه جرى من دون تنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها، مشيراً إلى أن نتنياهو طلب من وزير الخارجية التواصل مع نظيره الأميركي لبحث الموضوع.

في المقابل، رأى رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة علي شعث أن تشكيل اللجنة يشكّل شريان حياة للفلسطينيين وحلقة وصل أساسية بين قطاع غزة والضفة الغربية.
 
وأوضح أن اللجنة تضم 15 شخصية فلسطينية مهنية معتدلة ذات خبرة تنموية وإنسانية، وستعمل ضمن "الخطة المصرية لإعمار غزة" المدعومة عربياً وإسلامياً وأوروبياً، مع تأمين موازنة تشغيلية لعامين من الدول المانحة.

وبحسب مصادر العربية، عقدت اللجنة اجتماعها الأول لبحث آليات العمل والملفات التنفيذية والتنسيق مع الوسطاء الدوليين تمهيداً لتسلّم مهام إدارة الشؤون المدنية والخدمات الأساسية في القطاع.

ويأتي ذلك فيما تستعد الولايات المتحدة للإعلان عن تشكيل "مجلس السلام" الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار ودعم إعادة الإعمار، وسط استمرار التوتر وتبادل الاتهامات بين حركة حماس وإسرائيل منذ سريان الهدنة في تشرين الأول الماضي.
 
(العربية)
