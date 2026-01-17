واشنطن تحث دمشق على وقف الأعمال القتالية شمال سوريا

حثت الأميركية، اليوم السبت، قوات الحكومة على وقف الأعمال القتالية بين حلب والطبقة شمالي ، حيث اندلعت اشتباكات بين ومقاتلين أكراد بعد خلاف حول اتفاق انسحاب القوات .



وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها: "نرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي إلى حل من خلال الحوار".



وأضاف البيان: "نحث قوات الحكومة السورية على وقف أي عمليات هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة".



وأكد البيان أن "ملاحقة تنظيم داعش بقوة وممارسة الضغط العسكري بلا هوادة يتطلبان عملاً جماعياً بين الشركاء السوريين بالتنسيق مع القوات وقوات التحالف".



وختمت القيادة المركزية الأميركية بالقول: "سوريا التي تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، أمر ضروري لتحقيق السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".



