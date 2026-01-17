تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

واشنطن تحث دمشق على وقف الأعمال القتالية شمال سوريا

Lebanon 24
17-01-2026 | 13:10
حثت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، قوات الحكومة السورية على وقف الأعمال القتالية بين حلب والطبقة شمالي سوريا، حيث اندلعت اشتباكات بين الجيش السوري ومقاتلين أكراد بعد خلاف حول اتفاق انسحاب القوات الكردية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها: "نرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي إلى حل من خلال الحوار".

وأضاف البيان: "نحث قوات الحكومة السورية على وقف أي عمليات هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة".

وأكد البيان أن "ملاحقة تنظيم داعش بقوة وممارسة الضغط العسكري بلا هوادة يتطلبان عملاً جماعياً بين الشركاء السوريين بالتنسيق مع القوات الأمريكية وقوات التحالف".

وختمت القيادة المركزية الأميركية بالقول: "سوريا التي تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، أمر ضروري لتحقيق السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
