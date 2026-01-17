ازدواجية نتنياهو… اعتراض علني وتنسيق خلف الكواليس

ادّعى بنيامين نتنياهو أن تشكيل "لجنة إدارة " جرى من دون تنسيق مع ويتعارض مع سياستها، في بيان وُصف بغير المألوف حتى في لهجته تجاه .



إلا أنّ مصادر أميركية وإسرائيلية مطّلعة أكدت، وفق هآرتس وإسرائيل هيوم، أن هذه الادعاءات لا تعكس الواقع، مشيرة إلى أن إسرائيل كانت على علم مسبق بكل تفاصيل الترتيبات، وأن تشكيل اللجنة ينسجم عملياً مع توجهات نتنياهو نفسه. واعتبرت المصادر أن التصعيد العلني يندرج في إطار مناورة إعلامية لاحتواء الغضب داخل الائتلاف الحاكم.



وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الحكومة كلّف بالتواصل مع نظيره الأميركي للاعتراض، رغم أن نتنياهو عادة ما يدير العلاقة مع مباشرة. وفي المقابل، أكّد مصدر أميركي أن تل أبيب أُبلغت مسبقاً بإعلانات الهيئات الثلاث المعنية بإدارة وإعادة إعمار غزة، بما فيها اللجنة التنفيذية والحكومة التكنوقراطية.



وجاء التصعيد بعد الإعلان عن أعضاء اللجنة التي تضم شخصيات من قطر وتركيا ومصر والإمارات، ما فجّر اعتراضات داخل الحكومة والمعارضة . غير أن مصادر مطّلعة شددت على أن إشراك هذه الدول هو نتيجة مباشرة لخيارات نتنياهو خلال السنوات الماضية.



في الداخل ، هاجم نواب ووزراء يمينيون الخطوة بشدة، معتبرين أن إشراك قطر وتركيا غير مقبول، فيما ذهب معارضون إلى اتهام نتنياهو بمحاولة تضليل الرأي العام والتغطية على مسؤوليته السياسية.



وخلاصة المشهد، وفق الصحيفتين، أن الاعتراض الإسرائيلي العلني لا يتعدى كونه خطوة سياسية داخلية، في وقت تُدار فيه ترتيبات مستقبل غزة بتنسيق فعلي وموافقة ضمنية من تل أبيب، رغم كل التصعيد الكلامي.



(إسرائيل هيوم + هآرتس)

