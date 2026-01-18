حدّد البلد... العالم الهولنديّ يتوقّع زلزالاً بقوّة 8 على مقياس ريختر

نشر راصد الزلازل ، مساء أمس السبت، صورة تظهر اصطفاف عدد من الكواكب، بينها الزهرة وعطارد والمريخ والمشتري، واقترانها مع الأرض والشمس والقمر، مشيراً إلى أن تلك هي هندسة الكواكب التي يشهدها الفضاء اليوم الأحد 18 كانون الثاني. كما توقع في تدوينة أخرى على قنواته بمواقع التواصل، بحدوث زلزال بقوة 8 على مقياس ريختر، محدداً بلداً بعينه.

وفي تدوينته الأولى، مساء أمس، حدد هوغربيتس الاقترانات بين الكواكب بعدة ألوان، إلا أنه كتب بعضها باللون الأحمر دليلاً على خطورة تلك الهندسة بين الأجرام السماوية أو الإمكانية الكبيرة لتأثير تلك الاقترانات على الأرض، مثل الأرض وعطارد والمريخ، وكذلك عطارد والشمس والمشتري.



وفي تدوينته الثانية، علق هوغربيتس بالقول إن ساحل بيرو قد يشهد زلزالًا أكبر على المدى القريب، قد تصل قوته إلى 8 درجات.

وأضاف أنه قد تجمعت الزلازل الكبرى في السنوات الأخيرة في أميركا الجنوبية بشكل أساسي تحت بيرو والإكوادور، ما أدى إلى زيادة الضغط في المنطقة بالقرب من الساحل.