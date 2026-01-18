يوم الثلاثاء... إستئناف الحركة الجويّة في مطار حلب الدوليّ

قالت السوري، إن ، سيعود إلى العمل يوم الثلاثاء المُقبل.





وكانت الهيئة علّقت الرحلات الجوية من وإليه لأكثر من 10 أيّام، بعد استهداف قوات "قسد" الأحياء السكنية في مدينة حلب. (الامارات 24)

