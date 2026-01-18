بعد انسحاب قسد.. الداخلية السورية تنشر وحداتها في مدينة الطبقة

أعلنت ، اليوم الأحد، بدء انتشار وحداتها في مدينة الطبقة، غربي ، عقب طرد من المدينة من قبل قوات الجيش العربي السوري.





وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان صحفي اليوم "يأتي هذا الانتشار في إطار الجهود المستمرة لحماية المواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان سلامة المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق الكامل مع قوات الجيش العربي السوري المنتشرة في المدينة".

وأضافت أنها تواصل أداء مهامها الوطنية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عودة الحياة الطبيعية، وترسيخ حالة الأمن والاستقرار في المدينة. (سكاي نيوز عربية)