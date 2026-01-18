رئيس الوزراء الإسباني: غزو واشنطن لغرينلاند سيجعل بوتين "أسعد رجل في العالم"

حذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، من أن أي تحرك عسكري ضد غرينلاند في القطب قد يضر بحلف شمال الأطلسي (الناتو) ويمنح غطاءً شرعيًا لغزو لأوكرانيا.



جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة لا فانجوارديا، فقد قال سانتشيث: "إذا ركزنا على غرينلاند، علي أن أقول إن غزو لتلك المنطقة سيجعل أسعد رجل في العالم. لماذا؟ لأن ذلك سيضفي الشرعية على محاولة غزوه لأوكرانيا"، بحسب " ".



وأضاف: "إذا استخدمت الولايات المتحدة القوة، فسيكون ذلك المسمار الأخير في نعش ، وسيكون سعيدًا للغاية". (إرم نيوز)

