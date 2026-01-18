تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
6
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مظلوم عبدي يتوجه إلى دمشق للقاء الشرع
Lebanon 24
18-01-2026
|
05:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام كردية، اليوم الأحد، بأن
القائد العام
لقوات
سوريا
الديمقراطية
"قسد" سيتوجه إلى العاصمة
السورية
للقاء الرئيس السوري
أحمد الشرع
.
ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية عن مصدر في "قسد" أن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية
مظلوم عبدي
، في طريقه إلى
دمشق
، حيث سيجتمع مع الرئيس السوري أحمد
الشرع
.
وذكر تلفزيون سوريا، نقلا عن مصادر خاصة، أن اللقاء بين الشرع وعبدي سيتم بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم
براك
. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام كردية: قائد "قسد" مظلوم عبدي في طريقه إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع
Lebanon 24
وسائل إعلام كردية: قائد "قسد" مظلوم عبدي في طريقه إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع
18/01/2026 22:50:53
18/01/2026 22:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مظلوم عبدي: قبلنا الاتفاق مع دمشق لحقن الدماء
Lebanon 24
مظلوم عبدي: قبلنا الاتفاق مع دمشق لحقن الدماء
18/01/2026 22:50:53
18/01/2026 22:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قسد: الوفد الذي يزور دمشق يضم مظلوم عبدي قائد "قسد" وأعضاء من القيادة العامة
Lebanon 24
قسد: الوفد الذي يزور دمشق يضم مظلوم عبدي قائد "قسد" وأعضاء من القيادة العامة
18/01/2026 22:50:53
18/01/2026 22:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر سورية: لا صحة للأنباء عن وصول قائد قسد مظلوم عبدي إلى دمشق
Lebanon 24
مصادر سورية: لا صحة للأنباء عن وصول قائد قسد مظلوم عبدي إلى دمشق
18/01/2026 22:50:53
18/01/2026 22:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
القائد العام
الديمقراطية
مظلوم عبدي
أحمد الشرع
الديمقراطي
سكاي نيوز
يوم الأحد
ديمقراطي
تابع
قد يعجبك أيضاً
تمهيدا لنشرهما في مينيسوتا.. نقل كتيبتي جند اميركية جوا من ألاسكا
Lebanon 24
تمهيدا لنشرهما في مينيسوتا.. نقل كتيبتي جند اميركية جوا من ألاسكا
15:40 | 2026-01-18
18/01/2026 03:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: الحرب مع قسد انتهت
Lebanon 24
الخارجية السورية: الحرب مع قسد انتهت
15:35 | 2026-01-18
18/01/2026 03:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد المحادثات الروسية - الاوكرانية في دافوس؟
Lebanon 24
ما جديد المحادثات الروسية - الاوكرانية في دافوس؟
15:34 | 2026-01-18
18/01/2026 03:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل عضوية مجلس ترامب للسلام... بلير ينأى بنفسه عن رسوم بمليار دولار
Lebanon 24
مقابل عضوية مجلس ترامب للسلام... بلير ينأى بنفسه عن رسوم بمليار دولار
15:32 | 2026-01-18
18/01/2026 03:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأت الانشقاقات في إيران؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هل بدأت الانشقاقات في إيران؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
15:00 | 2026-01-18
18/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شعر بها سكان هذه المناطق... هزّة أرضيّة ضربت لبنان
Lebanon 24
شعر بها سكان هذه المناطق... هزّة أرضيّة ضربت لبنان
06:04 | 2026-01-18
18/01/2026 06:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
14:17 | 2026-01-18
18/01/2026 02:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان اليوم... هكذا علّق العالم الهولنديّ
Lebanon 24
عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان اليوم... هكذا علّق العالم الهولنديّ
10:00 | 2026-01-18
18/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدّد البلد... العالم الهولنديّ يتوقّع زلزالاً بقوّة 8 على مقياس ريختر
Lebanon 24
حدّد البلد... العالم الهولنديّ يتوقّع زلزالاً بقوّة 8 على مقياس ريختر
05:11 | 2026-01-18
18/01/2026 05:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها رجل أعمال بارز.. الفنانة يارا دخلت القفص الذهبيّ وهذه أوّل صورة لها بفستان الزفاف
Lebanon 24
زوجها رجل أعمال بارز.. الفنانة يارا دخلت القفص الذهبيّ وهذه أوّل صورة لها بفستان الزفاف
05:30 | 2026-01-18
18/01/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:40 | 2026-01-18
تمهيدا لنشرهما في مينيسوتا.. نقل كتيبتي جند اميركية جوا من ألاسكا
15:35 | 2026-01-18
الخارجية السورية: الحرب مع قسد انتهت
15:34 | 2026-01-18
ما جديد المحادثات الروسية - الاوكرانية في دافوس؟
15:32 | 2026-01-18
مقابل عضوية مجلس ترامب للسلام... بلير ينأى بنفسه عن رسوم بمليار دولار
15:00 | 2026-01-18
هل بدأت الانشقاقات في إيران؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
14:52 | 2026-01-18
وزير الخزانة الاميركي: واشنطن لن تتخلى عن ضم غرينلاند.. والعملية ليست مثل ضم القرم
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
18/01/2026 22:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
18/01/2026 22:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
18/01/2026 22:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24