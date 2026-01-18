مظلوم عبدي يتوجه إلى دمشق للقاء الشرع

أفادت وسائل إعلام كردية، اليوم الأحد، بأن لقوات "قسد" سيتوجه إلى العاصمة للقاء الرئيس السوري .





ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية عن مصدر في "قسد" أن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية ، في طريقه إلى ، حيث سيجتمع مع الرئيس السوري أحمد .



وذكر تلفزيون سوريا، نقلا عن مصادر خاصة، أن اللقاء بين الشرع وعبدي سيتم بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم . (سكاي نيوز عربية)

