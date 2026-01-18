ميلوني لترامب: فرض رسوم جمركيّة على معارضي خطّتك هو خطأ

اعتبرت رئيسة الوزراء ، أن تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على معارضي خطته للاستحواذ على غرينلاند "خطأ"، مشيرة إلى أنها أبلغته بوجهة نظرها.



وقالت ميلوني للصحافيين خلال زيارة للعاصمة الجنوبية سيول: "أعتقد أن فرض عقوبات جديدة اليوم سيكون خطأ"، مضيفة "تحدثتُ إلى قبل بضع ساعات وقلت له ما أفكر فيه".

Advertisement