Najib Mikati
عربي-دولي

ردّاً على ترامب... هل تُنهي أوروبا الوجود العسكريّ الأميركيّ على أراضيها؟

Lebanon 24
18-01-2026 | 07:30
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ مجلة "ذي إيكونوميست" قالت إنّ دول أوروبا قد تُهدّد بإغلاق القواعد العسكرية الأميركية على أراضيها بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول الاستيلاء على غرينلاند.

وأشارت المجلة إلى أن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في أوروبا قد يصبح قضية محورية. فبينما يعتبر العديد من الدول هذا الوجود ضمانة لأمنها حتى في ظلّ مغامرات أميركية محتملة في القطب الشمالي، فقد ترى دول أخرى في تهديد سحبه ورقة ضغط فعّالة ضدّ واشنطن.

كما لفتت "ذي إيكونوميست" إلى احتمال لجوء أوروبا إلى فرض عقوبات اقتصادية أو رسوم جمركية كوسيلة ضغط بديلة، لكنها حذّرت من أن مثل هذه الخطوة ستُلحق ضررا كبيرا بالاقتصادات الأوروبية. (روسيا اليوم)
 
 
 
الرئيس دونالد ترامب

دونالد ترامب

روسيا اليوم

الأوروبي

الشمالي

دونالد

أوروبا

واشنطن

