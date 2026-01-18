ردّاً على ترامب... هل تُنهي أوروبا الوجود العسكريّ الأميركيّ على أراضيها؟

ذكر موقع " "، أنّ مجلة "ذي إيكونوميست" قالت إنّ دول قد تُهدّد بإغلاق القواعد العسكرية الأميركية على أراضيها بعد تصريحات حول الاستيلاء على غرينلاند.



وأشارت المجلة إلى أن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في أوروبا قد يصبح قضية محورية. فبينما يعتبر العديد من الدول هذا الوجود ضمانة لأمنها حتى في ظلّ مغامرات أميركية محتملة في القطب ، فقد ترى دول أخرى في تهديد سحبه ورقة ضغط فعّالة ضدّ .



كما لفتت "ذي إيكونوميست" إلى احتمال لجوء أوروبا إلى فرض عقوبات اقتصادية أو رسوم جمركية كوسيلة ضغط بديلة، لكنها حذّرت من أن مثل هذه الخطوة ستُلحق ضررا كبيرا بالاقتصادات الأوروبية. (روسيا اليوم)

