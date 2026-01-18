ماكرون اتّصل بالرئيس السوريّ... وهذا ما قاله له

تحدث الى نظيره السوري أحمد وأبلغه قلقه "حيال تصاعد العنف".



وكتب ماكرون على منصة "اكس": "أبديت له قلقنا حيال التصعيد في واستمرار الهجوم الذي تقوده السلطات ".



واضاف: "من الضروري وقف إطلاق النار في شكل دائم، وينبغي التوصل الى اتفاق حول دمج قوات سوريا الديموقراطية (ذات الغالبية الكردية) في "، تنفيذا لاتفاق العاشر من آذار 2025".

Advertisement