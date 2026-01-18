باكستان تتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة

قال متحدث باسم الباكستانية في بيان اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء تلقى دعوة من الرئيس الأميركي للانضمام إلى غزة.



وبحسب وكالة " "، أضاف البيان "ستواصل باكستان انخراطها في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في غزة، وصولًا إلى حل دائم للقضية بما يتوافق مع قرارات ". (إرم نيوز)

Advertisement