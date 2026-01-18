8 دول أوروبيّة ردّاً على ترامب: التهديدات بفرض رسوم جمركية تُنذر بتدهور خطير

أعلنت الدول التي استهدفها تهديد بفرض رسوم جمركية بسبب معارضتها خطته بشأن غرينلاند، عن وحدة موقفها حيال الرئيس الأميركيّ.



وقالت والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنروج والسويد في بيان مشترك إن "التهديدات بفرض رسوم جمركية تقوض العلاقات عبر وتُنذر بتدهور خطير".



وأضافت: "سنواصل الوقوف صفا واحدا ومنسقا في ردنا. ونحن ملتزمون الحفاظ على سيادتنا".

