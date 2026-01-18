تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

وثائق سريّة.. "حماس" خطّطت لاجتياح مستوطنات الضفة الغربيّة

Lebanon 24
18-01-2026 | 09:08
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ القناة الـ12 الإسرائيليّة، نسبت وثائق سريّة قالت إنّها تعود لـ"حماس"، تُوثّق تخطيط الحركة في فترة معينة تنفيذ هجمات على مستوطنات الضفة الغربية، على غرار أحداث 7 تشرين الأوّل 2023.

وقالت القناة الإسرائيليّة، إنّ الجيش الإسرائيلي عثر على تلك الوثائق خلال إحدى عملياته العسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تضمنت بيانات تُشير إلى "نية الحركة شنّ هجمات على مستوطنات الضفة الغربية، ونظيراتها الواقعة على طول خط التماس مع الفلسطينيين".

وأوضحت القناة أن الوثائق تشمل مراسلات ومحادثات بين عناصر حماس، بما في ذلك كبار القادة، تشير إلى نوايا عامة لتنفيذ مداهمات.

ومع ذلك، ألمحت إلى أن الوثائق لم تتضمن خططًا عملياتية مفصلة مماثلة لتلك التي تمّ الكشف عنها في أحداث 7 تشرين الأوّل 2023 في محيط غلاف غزة.

وأشارت إلى أنه في أعقاب هذه النتائج، أجرت هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تحديثًا لتقديرات الموقف، مع مراعاة احتمالية تنفيذ سيناريو مماثل في الضفة الغربية.

ووفق القناة الإسرائيليّة، فإن الوضع الأمني في الضفة الغربية يُشابه الوضع في قطاع غزة خلال الفترة بين 2000 و2001.

وأكدت أنه "إذا لم يتم اتخاذ خطوات لكبح هذه التوجهات، فهناك مخاوف من أن تحدث أحداث مماثلة لتلك التي وقعت في قطاع غزة، بما يشمل المستوطنات الواقعة على طول خط التماس". (ارم نيوز)
