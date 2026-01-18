حالته حرجة... سمكة قرش هاجمت قاصراً في سيدني

أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاماً بعدما هاجمته سمكة قرش عندما كان يسبح في منطقة مرفأ سيدني.

وتعرّض الفتى لجروح خطيرة في الساقين، وأشارت الشرطة إلى أنّ وضعه خطير. (ارم نيوز)



