عربي-دولي
حرائق تشيلي... 15 قتيلاً وإجلاء آلاف الأشخاص
Lebanon 24
18-01-2026
|
10:14
قُتل 15 شخصا على الأقل جراء حرائق ضربت منطقتين في جنوب تشيلي وأجبرت أكثر من 50 ألف شخص على إخلاء منازلهم.
وقال
وزير الأمن
لويس
كورديرو
للصحافيين إنّ الحرائق أسفرت عن 15 قتيلا على الأقل، وتمّ إجلاء أكثر من 50 ألف شخص في منطقتي نوبلي وبيوبيو، على بعد حوالى 500 كيلومتر إلى جنوب
سانتياغو
.
