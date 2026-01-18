عودة الإنترنت الدوليّ... ماذا تقرّر في إيران عن "الواتساب"؟

تمكن الإيرانيون، اليوم الأحد، من الوصول إلى الإنترنت الدولي وذلك بعد حظر استمر أسبوعين على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 28 من كانون الأول الماضي ضد النظام.



واستطاع الإيرانيون، الوصول إلى موقع البحث العالمي الشهير " " والوصول إلى تطبيق " " وذلك عبر خدمة الإنترنت المحمول من قبل شركة "إيرانسيل" وكذلك "المخابرات" التابعة للحكومة .

وفي وقت سابق، أكّد محمد سراج، عضو لجنة في ، أن الوصول إلى الإنترنت الدولي قد يعود خلال يومين على الأكثر، أي بحلول الثلاثاء.



وقال سراج في تصريح لموقع "انتخاب"، "من المتوقع أن يعود الإنترنت بالكامل، وستتاح للمواطنين إمكانية الوصول إلى الإنترنت الدولي كما كان سابقاً".



وأضاف أن الحكومة تعمل على إعادة تفعيل المنصات والتطبيقات الرقمية تدريجياً، بما في ذلك خدمات واتساب وغوغل.



وأشار النائب إلى أن القرار يشمل الإنترنت الثابت والمتنقل، وأن أي قيود على الوصول إلى الشبكة كانت مرحلية ومتعلقة بأسباب أمنية وتقنية، مؤكداً أن السقف النهائي لإعادة الإنترنت لم يتجاوز يومين.