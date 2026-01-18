الشرع بحث مع برّاك في التعاون الاقتصاديّ

استقبل الرئيس السوري ، اليوم في ، المبعوث الأميركي الخاص إلى توماس برّاك، بحضور والمغتربين .



وأكد الرئيس "وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وأهمية الحوار في المرحلة الراهنة، وبناء سوريا بمشاركة جميع السوريين، إلى جانب مواصلة تنسيق الجهود في ".



وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والولايات المتحدة، وبحث آخر .

