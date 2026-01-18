عن "قسد" ووقف إطلاق النار... وزير الإعلام السوريّ: إعلان مهمّ بعد الساعة السادسة

قال وزير الإعلام السوري حمزة لوكالة " ": "نترقب إعلاناً مهماً بعد الساعة السادسة، يتعلق بالمشاورات الجارية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ"قسد" ضمن مؤسسات ".

Advertisement