الشرع: مؤسسات الدولة ستدخل إلى المحافظات الشرقية والشمالية

أعلن الرئيس السوري أن ستباشر الدخول إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية الثلاث، في إطار تطبيق بنود الاتفاق المبرم مع قوات (قسد).

وخلال لقاء مع صحفيين، أوصى الرئيس عشائر البلاد العربية، ولا سيما في ، بالالتزام بالهدوء وفتح المجال أمام تنفيذ بنود الاتفاق، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب ضبط النفس وتغليب المصلحة العامة.



وأشار الرئيس السوري إلى أن اجتماعا كان مقررا مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إلا أنه تأجل إلى يوم غد بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن كل الملفات العالقة مع "قسد" سيتم حلها عبر الحوار.



وشدد على أن الدولة دولة موحدة، مؤكدا أن المناطق ذات الخصوصية الإدارية ستراعى ضمن إطار الدولة، مع اعتماد تسمية عناصر الأمن الذين سيعملون في تلك المناطق وفق الآليات المتفق عليها.



وأكد الرئيس أن الاتصالات مستمرة لاستكمال تنفيذ التفاهمات، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة دورها الكامل، والحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.