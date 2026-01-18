تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الشرع: مؤسسات الدولة ستدخل إلى المحافظات الشرقية والشمالية

Lebanon 24
18-01-2026 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1470259-639043554301333747.webp
Doc-P-1470259-639043554301333747.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الرئيس السوري أن مؤسسات الدولة ستباشر الدخول إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية الثلاث، في إطار تطبيق بنود الاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
 
وخلال لقاء مع صحفيين، أوصى الرئيس عشائر البلاد العربية، ولا سيما في شرق سوريا، بالالتزام بالهدوء وفتح المجال أمام تنفيذ بنود الاتفاق، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب ضبط النفس وتغليب المصلحة العامة.

وأشار الرئيس السوري إلى أن اجتماعا كان مقررا مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إلا أنه تأجل إلى يوم غد بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن كل الملفات العالقة مع "قسد" سيتم حلها عبر الحوار.

وشدد على أن الدولة السورية دولة موحدة، مؤكدا أن المناطق ذات الخصوصية الإدارية ستراعى ضمن إطار الدولة، مع اعتماد تسمية عناصر الأمن الذين سيعملون في تلك المناطق وفق الآليات المتفق عليها.

وأكد الرئيس أن الاتصالات مستمرة لاستكمال تنفيذ التفاهمات، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة دورها الكامل، والحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام اليمني: ما تشهده المحافظات الشرقية اليوم هو مسار استعادة للدولة لا فراغ أمني
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري: سيتاح للمواطنين في المحافظات السورية الشرقية الثلاث المشاركة في الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ طوباس: ما يجري هو إعادة انتشار لقوات الاحتلال في المحافظة باعتبارها البوابة الشرقية للضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الشرع: يجب أن نقضي على الفقر في حلب ثم ننتقل إلى باقي المحافظات السورية
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسات الدولة

الديمقراطية

الديمقراطي

شرق سوريا

ديمقراطي

السورية

الشمالي

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:40 | 2026-01-18
Lebanon24
15:35 | 2026-01-18
Lebanon24
15:34 | 2026-01-18
Lebanon24
15:32 | 2026-01-18
Lebanon24
15:00 | 2026-01-18
Lebanon24
14:52 | 2026-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24