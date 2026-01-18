حادثة مُرعبة تهزّ بلداً عربيّاً... العثور على 3 أطفال مخنوقين داخل منزل مهجور!

عُثِرَ في محافظة المنوفية ، على جثث 3 أطفال مخنوقين داخل منزل مهجور.



وبحسب بعض الاهالي في القرية، فإن الضحايا الثلاثة كانوا عائدين من درس خصوصي، إلا أنهم تغيبوا في ظروف غامضة، ولم يعلم أحد بمكانهم حتى تمّ العثور عليهم داخل المنزل المهجور.

وعلى الفور، فرضت طوقاً أمنياً حول مسرح الجريمة، وبدأت التحقيقات لتحديد هويّة الجناة. (العربية)