من عين الأسد الجوية ومقر قيادة العمليات المشتركة..العراق يعلن اكتمال انسحاب التحالف الدولي لمحاربة داعش

أعلن ، الأحد، اكتمال عملية انسحاب لمحاربة تنظيم داعش من أراضيه الاتحادية، مؤكداً قدرة قواته المسلحة بمفردها على "منع ظهور" التنظيم المتطرّف.



يأتي ذلك تنفيذاً لاتفاق جرى بين بغداد وواشنطن في 2024 على أن ينهي التحالف الدولي الذي أنشأته في 2014، مهمّته العسكرية في العراق بحلول نهاية 2025، وبحلول أيلول 2026 في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.



وقالت اللجنة العسكرية لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في بيان "نعلن اليوم (...) إكمال عملية إخلاء كافة القواعد العسكرية والمقرات القيادية في المناطق الرسمية الاتحادية في العراق من مستشاري التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، بمغادرة أعدادهم القليلة التي كانت متبقية في قاعدة عين الجوية ومقر قيادة العمليات المشتركة".



وبذلك "تصبح هذه المواقع تحت الإدارة الكاملة للقوات الأمنية "، ويتم الانتقال إلى "مرحلة العلاقة الأمنية الثنائية مع الولايات المتحدة".

