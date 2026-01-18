تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
6
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
قبيل توقيع الاتفاق مع السلطات السورية.. "بي كيه كيه" و"قسد" أعدما السجناء والأسرى في الطبقة
Lebanon 24
18-01-2026
|
11:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد تقرير سوري، اليوم الأحد، بإقدام تنظيمي حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" وقوات
سوريا
الديمقراطية
(قسد) على إعدام السجناء والأسرى في مدينة الطبقة
بريف
الرقة
، قبيل انسحابهما منها.
وذكرت الوكالة العربية
السورية
للأنباء (سانا) أن"هذا التصعيد الدموي يأتي ضمن مسلسلٍ متواصل من الممارسات الوحشية التي وثّقتها الجهات الرسمية السورية، بدءاً من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، مروراً بدير حافر شرق المدينة، ووصولاً إلى جريمة إعدام الأسرى في الطبقة".
وأشارت إلى أن "كل ذلك يؤكد الطابع الإجرامي لهذين التنظيمين، ويبرز استخدامهما العنف الممنهج كأداة للسيطرة والترهيب".
ودانت الحكومة السورية، طبقا للوكالة، بـ"أشد العبارات هذه الجريمة"، مؤكدة أن "إعدام الأسرى والسجناء يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف، وينتهك بشكل صارخ أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني".
وأضافت أن "العدالة ستطال مرتكبيها، وأن ذوي الضحايا لن يُتركوا دون حقٍّ في المحاسبة القانونية العادلة"، داعية
المجتمع الدولي
إلى إدانة هذه الجريمة وعدم التغاضي عنها.
وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، أعلنت الليلة الماضية أن الجيش سيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية بريف الرقة، بعد طرد ميليشيات بي كيه كيه الإرهابية منها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري: جزء من ثروات البلاد يذهب إلى تنظيم بي كيه كيه القادم من خارج الحدود
Lebanon 24
الرئيس السوري: جزء من ثروات البلاد يذهب إلى تنظيم بي كيه كيه القادم من خارج الحدود
18/01/2026 22:53:15
18/01/2026 22:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ضغط أميركي لتوقيع اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" خلال أيام
Lebanon 24
ضغط أميركي لتوقيع اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" خلال أيام
18/01/2026 22:53:15
18/01/2026 22:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: الاتفاق مع "قسد" وقِّع إلكترونياً وأصبح نافذاً
Lebanon 24
الخارجية السورية: الاتفاق مع "قسد" وقِّع إلكترونياً وأصبح نافذاً
18/01/2026 22:53:15
18/01/2026 22:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"قسد": حكومة دمشق ترتكب جريمة موثّقة في سجن الكنيسة بمدينة الطبقة
Lebanon 24
"قسد": حكومة دمشق ترتكب جريمة موثّقة في سجن الكنيسة بمدينة الطبقة
18/01/2026 22:53:15
18/01/2026 22:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع الدولي
الديمقراطية
الديمقراطي
يوم الأحد
ديمقراطي
السورية
الرقة
سوريا
تابع
قد يعجبك أيضاً
تمهيدا لنشرهما في مينيسوتا.. نقل كتيبتي جند اميركية جوا من ألاسكا
Lebanon 24
تمهيدا لنشرهما في مينيسوتا.. نقل كتيبتي جند اميركية جوا من ألاسكا
15:40 | 2026-01-18
18/01/2026 03:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: الحرب مع قسد انتهت
Lebanon 24
الخارجية السورية: الحرب مع قسد انتهت
15:35 | 2026-01-18
18/01/2026 03:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد المحادثات الروسية - الاوكرانية في دافوس؟
Lebanon 24
ما جديد المحادثات الروسية - الاوكرانية في دافوس؟
15:34 | 2026-01-18
18/01/2026 03:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل عضوية مجلس ترامب للسلام... بلير ينأى بنفسه عن رسوم بمليار دولار
Lebanon 24
مقابل عضوية مجلس ترامب للسلام... بلير ينأى بنفسه عن رسوم بمليار دولار
15:32 | 2026-01-18
18/01/2026 03:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأت الانشقاقات في إيران؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هل بدأت الانشقاقات في إيران؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
15:00 | 2026-01-18
18/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
14:17 | 2026-01-18
18/01/2026 02:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بها سكان هذه المناطق... هزّة أرضيّة ضربت لبنان
Lebanon 24
شعر بها سكان هذه المناطق... هزّة أرضيّة ضربت لبنان
06:04 | 2026-01-18
18/01/2026 06:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان اليوم... هكذا علّق العالم الهولنديّ
Lebanon 24
عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان اليوم... هكذا علّق العالم الهولنديّ
10:00 | 2026-01-18
18/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدّد البلد... العالم الهولنديّ يتوقّع زلزالاً بقوّة 8 على مقياس ريختر
Lebanon 24
حدّد البلد... العالم الهولنديّ يتوقّع زلزالاً بقوّة 8 على مقياس ريختر
05:11 | 2026-01-18
18/01/2026 05:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حُكم بسجن "نائب سابق".. والسبب "طليقته"
Lebanon 24
حُكم بسجن "نائب سابق".. والسبب "طليقته"
01:15 | 2026-01-18
18/01/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:40 | 2026-01-18
تمهيدا لنشرهما في مينيسوتا.. نقل كتيبتي جند اميركية جوا من ألاسكا
15:35 | 2026-01-18
الخارجية السورية: الحرب مع قسد انتهت
15:34 | 2026-01-18
ما جديد المحادثات الروسية - الاوكرانية في دافوس؟
15:32 | 2026-01-18
مقابل عضوية مجلس ترامب للسلام... بلير ينأى بنفسه عن رسوم بمليار دولار
15:00 | 2026-01-18
هل بدأت الانشقاقات في إيران؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
14:52 | 2026-01-18
وزير الخزانة الاميركي: واشنطن لن تتخلى عن ضم غرينلاند.. والعملية ليست مثل ضم القرم
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
18/01/2026 22:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
18/01/2026 22:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
18/01/2026 22:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24