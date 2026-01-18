تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

قبيل توقيع الاتفاق مع السلطات السورية.. "بي كيه كيه" و"قسد" أعدما السجناء والأسرى في الطبقة

Lebanon 24
18-01-2026 | 11:50
أفاد تقرير سوري، اليوم الأحد، بإقدام تنظيمي حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على إعدام السجناء والأسرى في مدينة الطبقة بريف الرقة، قبيل انسحابهما منها.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن"هذا التصعيد الدموي يأتي ضمن مسلسلٍ متواصل من الممارسات الوحشية التي وثّقتها الجهات الرسمية السورية، بدءاً من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، مروراً بدير حافر شرق المدينة، ووصولاً إلى جريمة إعدام الأسرى في الطبقة".
وأشارت إلى أن "كل ذلك يؤكد الطابع الإجرامي لهذين التنظيمين، ويبرز استخدامهما العنف الممنهج كأداة للسيطرة والترهيب".

ودانت الحكومة السورية، طبقا للوكالة، بـ"أشد العبارات هذه الجريمة"، مؤكدة أن "إعدام الأسرى والسجناء يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف، وينتهك بشكل صارخ أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني".
وأضافت أن "العدالة ستطال مرتكبيها، وأن ذوي الضحايا لن يُتركوا دون حقٍّ في المحاسبة القانونية العادلة"، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة وعدم التغاضي عنها.

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، أعلنت الليلة الماضية أن الجيش سيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية بريف الرقة، بعد طرد ميليشيات بي كيه كيه الإرهابية منها.
الرئيس السوري: جزء من ثروات البلاد يذهب إلى تنظيم بي كيه كيه القادم من خارج الحدود
18/01/2026
Lebanon24
18/01/2026 22:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ضغط أميركي لتوقيع اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" خلال أيام
18/01/2026
Lebanon24
18/01/2026 22:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: الاتفاق مع "قسد" وقِّع إلكترونياً وأصبح نافذاً
18/01/2026
Lebanon24
18/01/2026 22:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"قسد": حكومة دمشق ترتكب جريمة موثّقة في سجن الكنيسة بمدينة الطبقة
18/01/2026
Lebanon24
18/01/2026 22:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
15:40 | 2026-01-18
Lebanon24
15:35 | 2026-01-18
Lebanon24
15:34 | 2026-01-18
Lebanon24
15:32 | 2026-01-18
Lebanon24
15:00 | 2026-01-18
Lebanon24
14:52 | 2026-01-18
