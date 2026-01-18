أفاد تقرير سوري، اليوم الأحد، بإقدام تنظيمي حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" وقوات (قسد) على إعدام السجناء والأسرى في مدينة الطبقة ، قبيل انسحابهما منها.



وذكرت الوكالة العربية للأنباء (سانا) أن"هذا التصعيد الدموي يأتي ضمن مسلسلٍ متواصل من الممارسات الوحشية التي وثّقتها الجهات الرسمية السورية، بدءاً من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، مروراً بدير حافر شرق المدينة، ووصولاً إلى جريمة إعدام الأسرى في الطبقة".

وأشارت إلى أن "كل ذلك يؤكد الطابع الإجرامي لهذين التنظيمين، ويبرز استخدامهما العنف الممنهج كأداة للسيطرة والترهيب".



ودانت الحكومة السورية، طبقا للوكالة، بـ"أشد العبارات هذه الجريمة"، مؤكدة أن "إعدام الأسرى والسجناء يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف، وينتهك بشكل صارخ أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني".

وأضافت أن "العدالة ستطال مرتكبيها، وأن ذوي الضحايا لن يُتركوا دون حقٍّ في المحاسبة القانونية العادلة"، داعية إلى إدانة هذه الجريمة وعدم التغاضي عنها.



وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، أعلنت الليلة الماضية أن الجيش سيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية بريف الرقة، بعد طرد ميليشيات بي كيه كيه الإرهابية منها.