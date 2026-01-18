ترامب: سنتدخل لإنهاء الاحتجاجات ضد الترحيل في ولاية مينيسوتا

هجوماً حاداً عبر منصته "تروث سوشيال" على القيادات السياسية في ولاية ، متهماً إياهم بعرقلة جهود إنفاذ القانون والتغطية على قضايا فساد بمليارات الدولارات.



وأكد في منشوره أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) تقوم حالياً بترحيل من وصفهم بـ "أخطر المجرمين العنيفين في العالم" من وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وتساءل مستنكراً عن سبب معارضة ولاية مينيسوتا لهذه الإجراءات، قائلاً: "هل يريدون حقاً أن يظل القتلة وتجار المخدرات متحصنين في مجتمعاتهم؟".

