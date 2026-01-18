تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

ترامب: سنتدخل لإنهاء الاحتجاجات ضد الترحيل في ولاية مينيسوتا

Lebanon 24
18-01-2026 | 12:22
شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً حاداً عبر منصته "تروث سوشيال" على القيادات السياسية في ولاية مينيسوتا، متهماً إياهم بعرقلة جهود إنفاذ القانون الفيدرالي والتغطية على قضايا فساد بمليارات الدولارات.

وأكد الرئيس ترامب في منشوره أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) تقوم حالياً بترحيل من وصفهم بـ "أخطر المجرمين العنيفين في العالم" من الولايات المتحدة وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وتساءل مستنكراً عن سبب معارضة ولاية مينيسوتا لهذه الإجراءات، قائلاً: "هل يريدون حقاً أن يظل القتلة وتجار المخدرات متحصنين في مجتمعاتهم؟".
مواضيع ذات صلة
"سي إن إن": ولاية مينيسوتا ترفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب وتطلب وقف أنشطة قوات الهجرة والجمارك في الولاية
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأمن الداخلي الأميركية: المدعي العام لولاية مينيسوتا أوضح بجلاء أنه يضع السياسة فوق سلامة المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قرب البيت الأبيض.. مسيرة احتجاجية جديدة ضد ترامب
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء الإيراني: توجيه أول لائحة اتهام ضد محتجزين على خلفية الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الرئيس ترامب

الفيدرالي

الجمارك

دونالد

