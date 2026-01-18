الخارجية الدنماركية: مستقبل الناتو على المحك في ظل تهديد ترامب لغرينلاند

حذّر وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، من أنّ النظام العالمي ومستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) يواجهان تحديات في ظل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية التي تعارض مساعيه للاستحواذ على جزيرة غرينلاند.
وخلال زيارته للنرويج التي شملها التهديد الأميركي بالتعريفات الإضافية، أكد راسموسن أنّ الدعم الأوروبي للدنمارك، التي تتبع لها غرينلاند، قوي وواضح.
وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، أنّ "لدينا قدرة جماعية كبيرة، وعندما نتصرف بتضامن وقوة، نصبح أكثر تأثيراً، وهذا ما يجب علينا الالتزام به".