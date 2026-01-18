الخارجية الدنماركية: مستقبل الناتو على المحك في ظل تهديد ترامب لغرينلاند

حذّر الدنماركي، لارس لوك راسموسن، من أنّ النظام العالمي ومستقبل (الناتو) يواجهان تحديات في ظل تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على التي تعارض مساعيه للاستحواذ على غرينلاند.

وخلال زيارته للنرويج التي شملها التهديد الأميركي بالتعريفات الإضافية، أكد راسموسن أنّ الدعم للدنمارك، التي تتبع لها غرينلاند، قوي وواضح.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، أنّ "لدينا قدرة جماعية كبيرة، وعندما نتصرف بتضامن وقوة، نصبح أكثر تأثيراً، وهذا ما يجب علينا الالتزام به".