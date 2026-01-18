تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مع بدء عملها في القاهرة.. شخصيات دعاها ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة

Lebanon 24
18-01-2026 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1470306-639043643245388779.webp
Doc-P-1470306-639043643245388779.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوات عملية لتشكيل "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، في إطار الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، فيما أعلن عدد من قادة الدول ومسؤولين دوليين تلقيهم دعوات رسمية للانضمام إلى المجلس.


وكان البيت الأبيض قد أوضح أن الخطة تنص على إنشاء مجلس سلام برئاسة ترامب، إلى جانب هيئتين أخريين مرتبطتين به: لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة مؤقتا، ومجلس تنفيذي ذي طابع استشاري.

وأكد البيت الأبيض أن "مجلس السلام" سيعنى بملفات تشمل تعزيز القدرات الإدارية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، وتأمين التمويل واسع النطاق، وتحريك رؤوس الأموال بما يساهم في إعادة إعمار قطاع غزة، الذي دمرته حرب استمرت عامين.
الشخصيات المشاركة في "مجلس السلام"

بحسب ما أعلنته الرئاسة الأميركية، تضم الأسماء المؤكدة للمشاركة في المجلس:

الرئيس الأميركي دونالد ترامب – رئيس المجلس
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف
جاريد كوشنر
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير
مارك روان – ملياردير أميركي
أجاي بانغا – رئيس البنك الدولي
روبرت غابرييل – مستشار ترامب
وسيشرف المجلس على عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلفة إدارة القطاع مؤقتا، والتي تتكون من 15 شخصية فلسطينية ويرأسها علي شعث، نائب وزير فلسطيني سابق.

المجلس التنفيذي ودوره

أما الهيئة الثالثة، وهي "المجلس التنفيذي"، فمن المتوقع أن تضطلع بدور داعم للإدارة وتطوير الخدمات، وتعزيز الاستقرار والازدهار في غزة. وتشمل الأسماء المعروفة المشاركة فيه:

ستيف ويتكوف
جاريد كوشنر
توني بلير
مارك روان
نيكولاي ملادينوف – مبعوث أممي سابق لعملية السلام
سيغريد كاغ – مبعوثة أممية للشرق الأوسط
هاكان فيدان – وزير الخارجية التركي
علي الذوادي – دبلوماسي قطري
حسن رشاد – مدير المخابرات المصرية
ياكير غاباي – رجل أعمال إسرائيلي
ريم الهاشمي – وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي
القادة الأجانب

وأكد عدد من القادة أو مستشاريهم، السبت، تلقي دعوات من إدارة ترامب للمشاركة، من دون الإعلان عن قرار نهائي بالقبول أو الرفض، ومن بينهم:

الرئيس الألباني إيدي راما
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء الباكستاني تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى "مجلس سلام غزة"
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأرجنتيني يعلن تلقيه دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان تتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: ترامب يدعو أردوغان للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الفلسطينية

البريطاني

إسرائيل

المصرية

التركي

ألباني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:40 | 2026-01-18
Lebanon24
15:35 | 2026-01-18
Lebanon24
15:34 | 2026-01-18
Lebanon24
15:32 | 2026-01-18
Lebanon24
15:00 | 2026-01-18
Lebanon24
14:52 | 2026-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24