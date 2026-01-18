مع بدء عملها في القاهرة.. شخصيات دعاها ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة

بدأ الرئيس الأميركي خطوات عملية لتشكيل "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، في إطار الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، فيما أعلن عدد من قادة الدول ومسؤولين دوليين تلقيهم دعوات رسمية للانضمام إلى المجلس.





وكان البيت الأبيض قد أوضح أن الخطة تنص على إنشاء مجلس سلام برئاسة ترامب، إلى جانب هيئتين أخريين مرتبطتين به: لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة مؤقتا، ومجلس تنفيذي ذي طابع استشاري.



وأكد البيت الأبيض أن "مجلس السلام" سيعنى بملفات تشمل تعزيز القدرات الإدارية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، وتأمين التمويل واسع النطاق، وتحريك رؤوس الأموال بما يساهم في إعادة إعمار قطاع غزة، الذي دمرته حرب استمرت عامين.

الشخصيات المشاركة في "مجلس السلام"



بحسب ما أعلنته الرئاسة الأميركية، تضم الأسماء المؤكدة للمشاركة في المجلس:



الرئيس الأميركي دونالد ترامب – رئيس المجلس

الأميركي ماركو روبيو

المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف

جاريد كوشنر

رئيس الوزراء الأسبق توني بلير

مارك روان – ملياردير أميركي

أجاي بانغا – رئيس البنك الدولي

روبرت غابرييل – مستشار ترامب

وسيشرف المجلس على عمل لجنة التكنوقراط المكلفة إدارة القطاع مؤقتا، والتي تتكون من 15 شخصية فلسطينية ويرأسها علي شعث، نائب وزير فلسطيني سابق.



المجلس التنفيذي ودوره



أما الهيئة الثالثة، وهي "المجلس التنفيذي"، فمن المتوقع أن تضطلع بدور داعم للإدارة وتطوير الخدمات، وتعزيز الاستقرار والازدهار في غزة. وتشمل الأسماء المعروفة المشاركة فيه:



ستيف ويتكوف

جاريد كوشنر

توني بلير

مارك روان

نيكولاي ملادينوف – مبعوث أممي سابق لعملية السلام

سيغريد كاغ – مبعوثة أممية للشرق الأوسط

هاكان فيدان – وزير الخارجية

علي الذوادي – دبلوماسي قطري

حسن رشاد – مدير المخابرات

ياكير غاباي – رجل أعمال إسرائيلي

ريم الهاشمي – وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي

القادة الأجانب



وأكد عدد من القادة أو مستشاريهم، السبت، تلقي دعوات من إدارة ترامب للمشاركة، من دون الإعلان عن قرار نهائي بالقبول أو الرفض، ومن بينهم:



الرئيس الألباني إيدي راما

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني