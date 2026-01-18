دعوة أميركية لباكستان بشأن غزة

أعلنت الخارجية الباكستانية تلقيها دعوة من ، للانضمام إلى “مجلس السلام” الذي جرى تشكيله ضمن المرحلة الثانية من مسار وقف إطلاق النار في .

وقال الناطق باسم الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي في بيان، إن الرئيس الأميركي وجّه دعوة رسمية إلى رئيس الحكومة الباكستانية ، للمشاركة في " "، الذي أُنشئ من أجل قطاع غزة.

وأكد أندرابي أن باكستان ستواصل تواصلها وتنسيقها مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في غزة، مشددًا على أهمية التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية ، وفقا لقرارات ذات الصلة.