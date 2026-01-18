دعوة أميركية لباكستان بشأن غزة

أعلنت الخارجية الباكستانية تلقيها دعوة من الولايات المتحدة، للانضمام إلى “مجلس السلام” الذي جرى تشكيله ضمن المرحلة الثانية من مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي في بيان، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه دعوة رسمية إلى رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف، للمشاركة في "مجلس السلام"، الذي أُنشئ من أجل قطاع غزة.
وأكد أندرابي أن باكستان ستواصل تواصلها وتنسيقها مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في غزة، مشددًا على أهمية التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.