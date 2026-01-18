على خلفية ضم غرينلاند.. 8 دول أوروبية ترفض تهديدات ترامب

أعلنت والدول الأوروبية السبع التي هددها الرئيس الأميركي بفرض عقوبات جمركية على خلفية النزاع حول غرينلاند عن رفضها لهذه التهديدات، وجاء في بيان مشترك لألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا القول إن "التهديد بفرض رسوم جمركية يقوض العلاقات العابرة للمحيط الأطلسي وينطوي على مخاطر تصعيد".



أعلنت الدول التي استهدفها تهديد بفرض رسوم جمركية بسبب معارضتها خطته بشأن غرينلاند، وحدة موقفها حيال الرئيس الأميركي.



وأضافت الدول في بيانها: "سنواصل الوقوف صفاً واحداً ومنسقاً في ردنا. ونحن ملتزمون الحفاظ على سيادتنا".

ويأتي ذلك في سياق النزاع مع حول مطالب ترامب بالاستيلاء على جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، حيث أعلن ترامب مساء أمس السبت في خطوة غير مسبوقة، استنادا إلى هذا النزاع عن فرض رسوم إضافية بدءًا من شباط المقبل على الدول الأوروبية الثماني، وجميعها أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".



وأعرب ترامب عن اعتراضه على المهمة العسكرية الاستطلاعية المشتركة لهذه الدول في جزيرة غرينلاند. وكانت ألمانيا أعلنت في وقت سابق عن سحب جنودها الـ15 المشاركين في هذه المهمة، حيث قال متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني إن الفريق أنجز مهمته، وأضاف: "سيتم تقييم نتائج خلال الأيام ".



وأشعل ملف غرينلاند خلافاً تجارياً بين الولايات المتحدة وحلفائها ، بعدما أعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية، في خطوة قوبلت بردود رافضة وتحذيرات أوروبية من اتخاذ إجراءات مقابلة.