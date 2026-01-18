تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

على خلفية ضم غرينلاند.. 8 دول أوروبية ترفض تهديدات ترامب

Lebanon 24
18-01-2026 | 13:51
أعلنت ألمانيا والدول الأوروبية السبع التي هددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات جمركية على خلفية النزاع حول جزيرة غرينلاند عن رفضها لهذه التهديدات، وجاء في بيان مشترك لألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا القول إن "التهديد بفرض رسوم جمركية يقوض العلاقات العابرة للمحيط الأطلسي وينطوي على مخاطر تصعيد".

أعلنت الدول التي استهدفها تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بسبب معارضتها خطته بشأن غرينلاند، وحدة موقفها حيال الرئيس الأميركي.

وأضافت الدول في بيانها: "سنواصل الوقوف صفاً واحداً ومنسقاً في ردنا. ونحن ملتزمون الحفاظ على سيادتنا".
ويأتي ذلك في سياق النزاع مع الولايات المتحدة حول مطالب ترامب بالاستيلاء على جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، حيث أعلن ترامب مساء أمس السبت في خطوة غير مسبوقة، استنادا إلى هذا النزاع عن فرض رسوم إضافية بدءًا من شباط المقبل على الدول الأوروبية الثماني، وجميعها أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأعرب ترامب عن اعتراضه على المهمة العسكرية الاستطلاعية المشتركة لهذه الدول في جزيرة غرينلاند. وكانت ألمانيا أعلنت في وقت سابق من اليوم عن سحب جنودها الـ15 المشاركين في هذه المهمة، حيث قال متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني إن الفريق أنجز مهمته، وأضاف: "سيتم تقييم نتائج الاستطلاع خلال الأيام القادمة".

وأشعل ملف غرينلاند خلافاً تجارياً بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، بعدما أعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية، في خطوة قوبلت بردود رافضة وتحذيرات أوروبية من اتخاذ إجراءات مقابلة.
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأوروبيين

الاستطلاع

بريطانيا

من اليوم

الأوروبي

ألمانيا

