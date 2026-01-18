الخارجية السورية: الاتفاق مع "قسد" وقِّع إلكترونياً وأصبح نافذاً

أكدت ، اليوم الأحد، لقناتي "العربية" و"الحدث" أن الاتفاق مع قوات "قسد" أصبح نافذاً، موضحةً أن إجراءات التوقيع على الاتفاق تمت إلكترونياً.



وأكد قتيبة إدلبي، مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، في حديث مع قناة "الحدث" أن "الحرب مع قسد انتهت"، مشدداً على أن "الاتفاق مع قسد أصبح نافذاً منذ ساعة توقيعه".

وأوضح أن "قسد وافقت على الاتفاق، ونحن بانتظار إكمال المباحثات مع مظلوم عبدي"، قائد قوات سوريا الديمقراطية، مضيفاً أن "إجراءات التوقيع على الاتفاق مع قسد جرت افتراضياً".



وكشف إدلبي أن قوات سوريا الديمقراطية "قدمت قوائم بعناصرها"، مضيفاً أن اندماج هؤلاء بالدولة السورية "طوعي وليس إلزامياً".

واعتبر أن "اتفاق اليوم مع قسد لم يخرج عن مباحثات الأشهر الماضية"، ورأى أن "مسألة الحدود سيادية ولا يمكن إدارتها بشكل محلي".



وبالنسبة للنفط، قال إدلبي إن "استثمار والموارد مسؤولية الحكومة وحدها"، مشدداً على أن "تقاسم العائدات في مناطق قسد ليس مطروحاً".



وختم المسؤول بالخارجية السورية، مؤكداً أنه "سيكون هناك نظام حوكمة موحد لكل الأراضي السورية.



وفي وقت سابق الأحد كان الرئيس السوري أحمد قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، يتضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار ودمجاً شاملاً للمؤسسات في إطار الدولة، في خطوة أعقبت التقدم السريع للجيش السوري في شمال وشرق البلاد.